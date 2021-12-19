媒體報導蔡英文總統今邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨秘書長林錫耀、民進黨團立法院黨團總召柯建銘等人討論縣市合併升格議題，其中包含雲嘉嘉。雲林縣長張麗善19日表示，公投才剛結束，中央應該優先解決人民仍有疑慮的地方，隔天竟是先討論縣市合併，真的讓人無法理解，縣市合併或升格一定要從長計議，不能只是為了讓政治人物延續政治生涯而量身打造。

張麗善指出，合併的議題當然可以討論，但這時候拋出的用意一點都不單純，每次傳出合併風聲，都是固定幾位黨政高層在運作，若只是為了特定人士量身打造，或為了讓自己更好選，對台灣長遠發展真的是好事嗎？

張麗善說，與其談合併，不如實質深化區域合作、實質增加資源挹注、實質關心地方需求，做到合理分配資源，讓每個縣市均富、均強。

她舉例，台塑六輕每年貢獻中央稅收超過400億，但透過統籌分配稅款，雲林縣只能獲得約11億，這樣的條件真的公平嗎？更遑論其他建設資源，相較於六都甚至是隔壁嘉義縣，更是少之又少，這些問題根本不需要合併升格，只要有心現在就可以做出改變。

張麗善強調，雲林縣期待的是公平，若因人設事，所有的討論只是表面功夫，縣市合併或升格一定要從長計議，不能只是為了讓政治人物延續政治生涯，為其量身打造突顯政治意圖。