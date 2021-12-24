民進黨立法院黨團總召柯建銘提出《地方制度法》修正草案，今日上午正式於立法院會遞案，並規畫一讀後立即抽出逕付二讀，遭到國民黨團霸占議事主席台杯葛。時代力量黨團總召邱顯智痛批民進黨，此修法爭議大，直接逕付二讀排除委員會討論，是架空立法院審議法案的權力，大開民主倒車。

新竹市長林智堅日前拋出新竹縣市合併，民進黨團為促成竹竹合併升格，火速提出修法草案。邱顯智批評林智堅過去七年都沒有提出並討論過竹竹併的議題，現在任期將屆滿才提出，還要適用到自己身上。如果一個市長這麼想方設法想要規避連任限制的話，建議民進黨乾脆直接修改任期限制，要選多久就選多久。

時力黨團副總召陳椒華表示，時力先前曾針對縣市合併升格做民調，有七成以上民眾認為蔡英文總統應該先召開國是會議；有五成以上民眾反對草率縣市合併，因此，呼籲民進黨團務必傾聽民意，不要草率修法。

時力黨團幹事長王婉諭嚴厲譴責，執政黨應該茲事體大的對地方制度法修法審慎以對，並非挾國會席次過半輾壓不同意見，把修法當兒戲。

時力黨團痛批，民進黨團罔顧民意，想要不經委員會就倚仗國會過半多數強行闖關，只為因人設事強過法案的操作，表達嚴正的譴責與反對外，時力黨團也將盡全力反對這樣粗暴且違反民主的作法。