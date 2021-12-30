12月29日國家通訊傳播委員會（NCC）公布了「數位通訊傳播服務法」草案架構，將針對各大線上平台如Dcard、Facebook母企Meta、YouTube等服務提供者進行規範，強化規管對象義務及資訊透明度，並接受外部獨立稽核，以確保其服務不會受到惡意濫用，對社會造成危害，以保障使用者權益。

NCC為什麼選擇Dcard、Facebook、YouTube這三大電子網絡平台？答案很簡單，因為這三大電子平台是全台灣輿論最集中、網友匯集數量最龐大、影響擴散最廣也最深的電子網絡平台。各種監督政府的自媒體、政治真相的播報、政府管控不到甚至疲於應付的譴責評論與爆料，都在這三大電子平台上大鳴大放。故NCC不點名這三大電子網絡平台修法，如何能有效管控這些多元奔放的言論？

至於管控的理由，按NCC的說法是「維護網路言論自由、促進資訊自由流通，對數位通訊傳播服務提供者課予相關責任及義務，以保障數位環境安全。」這種冠冕堂皇的說法，和過去長期渲染的口號「愛台灣」一樣，感動人心、文情並茂，讓看出內幕而發出警示的人們，立即被扣上「不愛台灣」的汙名。縱使「數位通訊傳播法」規定係由各相關單位負責各自領域，但這些時日來，政府在立法院乾綱獨斷的霸氣，又如何讓民眾相信政府不會在管制上一言號令呢？

一年多前，過半數以上的民意反對NCC關掉中天電視台（台灣民意基金會民調：5成3不樂見中天電視台撤照），但NCC仍將中天撤照關台。當時讓民眾陷入模糊概念的關台的理由是「中天收取來自大陸的資金」，但關台當天的記者會，NCC主委陳耀祥答覆記者的回答是：「沒有證據證明中天有收到中國政府的補助」，而其他裁罰理由更被輿論詬病是雙標，甚至NCC內部委員多數認為中天電視沒有違規，NCC也照罰不誤！顯見，民主政治「以多數民意為依歸」、「以多數決為決策過程」的基本原則，在現今台灣已蕩然無存。

當民主多數決與尊重多數民意的原則喪失，取而代之的無非就是威權與獨裁。這是一個極為簡單的政治學概念，而這樣的威權與獨裁來自於民選，再加上在野的國民黨顢頇無能，沒有制衡執政黨專權的能量，使得執政黨的獨裁越來越肆無忌憚。

本應是最具思辨能力、行動力捍衛社會價值的年輕人，如今卻沉浸在各式的八卦新聞、影音遊戲、物質享受中，而真正關心國家變動、政治及社會正義的族群，卻是頭髮花白的父母長輩。台灣普遍的年輕人皆認為自己徜徉在高度言論自由中，想上網批評這就批評這、想嘲諷那就嘲諷那，權益受損了，就上討拍的網站裡優游自得，殊不知，擁有這樣想法的年輕人們，其實是溫水裡正在被燉煮的青蛙，29日公布的「數位通訊傳播法」草案，儼然就是把煮青蛙的火力給打開了，開始要將這鍋水煮沸。

這段過程，並非沒有發生打壓言論的事件，中天電視被莫須有關台、PTT八卦版因為監督政府被抹紅攻擊，便是鐵證。但這兩大事件，並沒有讓民眾覺醒。現在Dcard、Facebook、YouTube都要被納入管制，有沒有違法，不是網紅在YouTube直播、網友們在Facebook各大社群留言譴責或爆料，或在自己的版面上發文討拍，就可以對抗。完成立法之後，政府說你違法，你就是違法！

「沒有人能捍衛任何在數位通訊傳播法中被壓迫的一般民眾」，這並非憑空臆測或危言聳聽，歷史上確實發生過，在二戰期間，遭到納粹法西斯壓迫的德國牧師馬丁‧尼莫拉在1976年寫下一段名言：「當納粹來抓共產黨人，我保持沉默，我不是共產黨員；當他們關押社會民主黨人，我保持沉默，我不是社民黨員；當他們來抓工會會員，我沒有出聲，我不是工會會員；當他們來抓猶太人，我保持沉默，我不是猶太人；當他們來抓我時，再也沒人為我說話了。」

台灣人雖有數十年享有言論自由的習慣，但躲在電腦螢幕後面當鍵盤俠嘴政府的人多如過江之鯽，敢放下鍵盤以行動捍衛言論自由的人又能有幾人？因此，看看數十年前的德國歷史，看看一年多來中天電視和PTT的遭遇，再看到當前台灣人民被蒙蔽下的安逸、無知與自滿，再看到「數位通訊傳播法」的磨刀霍霍，台灣人，趁現在趕快享受快要失去的言論自由吧！（作者為自由撰稿者）