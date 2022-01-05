根據Refinitiv對14位分析師所做的預測調查，受惠於伺服器記憶體晶片需求強勁與代工業務利潤提高，三星電子去年第四季獲利可望創下歷史新高。

這家全球最大的記憶體晶片和智慧手機製造商將於本周五公布初估財報。

Refinitiv SmartEstimate報告指出，三星電子2021年第四季營業利益可能達到15.2兆韓元（約127億美元），較2020年同期的9.05兆韓元大幅成長68%，並略超出2017年第四季創下記錄的15.15兆韓元。

數據中心的增設，以及對影片、遊戲、會議和其他串流媒體服務的需求，使今年記憶體晶片價格將走高的前景樂觀，過去兩個月來三星電子股價已經上漲約12%。

KB Securities分析師Jeff Kim表示，與之前的擔憂相反，半導體產業可能看到記憶體和非記憶體領域的客戶需求均大幅升高。截至去年12月，亞馬遜、微軟和臉書母公司Meta等北美主要的數據中心公司持續提高記憶體晶片訂單，而三星的代工業務拿到的訂單似乎已經排到了2023年。

其同業美光科技去年12月發布財報也支持這樣的看法。美光上季獲利表現優於市場預期，並看好本季展望。

分析師表示，三星與台積電競爭的晶圓代工業務，上季的獲利能力亦較前一季大幅提升，受惠於出貨增加與價格上漲，該事業上季營業利益率可望達到10%～20%。

根據5位分析師的預測平均值，三星2021年第四季晶片事業整體獲利可能達到9.7兆韓元，較前一年同期的獲利3.85兆韓元增加逾1.5倍。

在行動業務方面，分析師認為因零組件短缺問題正持續緩解，第四季出貨量可能比前一季略為增加。分析師預估該事業第四季營業利益約為3兆韓元，年增約24%。

三星將於月底公布完整業績，將成為市場高度關注的焦點。投資人亦將藉此了解西安封城對三星當地的NAND快閃記憶體晶片廠造成的影響。此前三星表示，配合西安嚴格的防疫措施，三星將暫時調整當地營運。產業研究公司TrendForce上周表示，三星西安廠的生產目前並未出現嚴重中斷的情形。