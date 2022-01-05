網紅美麗妄娜外型姣好、個性率真，因常拍攝真理系列，被美譽為「真理女神」，YouTube頻道共有80.8萬人訂閱，但她最近無預警宣布停止更新，還飛到美國紐約，讓死忠粉絲感到不捨。

美麗妄娜跨年當天，上傳一支標題為「妄娜離開我們了」的影片，坦言拍片上遇到撞牆期，決定暫時停止頻道更新，並飛往美國紐約進修。事實上，美麗妄娜去年8月就打算出國，只是新冠肺炎跑來攪局，不得不延後計畫，直到最近終於出發，達成人生另一個生涯規畫。

影片中，美麗妄娜也透露自己沒有參加第三屆走鐘獎的原因，是因為沒有人告訴她，並提到自己很少跟其他YouTuber合作，「畢竟我比較孤僻，我覺得沒什麼人喜歡我。」美麗妄娜自剖遇到不熟悉的人，就會比較緊張、怕生，希望新的一年能突破這點，與更多同業合作。

目前順利抵達美國紐約的美麗妄娜，在影片下方置頂留言：「紐約的朋友我來了，我是一個不會說英文，但勇敢的台灣小妹！」許多粉絲紛紛留言祝福：「妄娜真的超棒！我們都很喜歡妳啦！恭喜順利出國～要保護、照顧好自己哇！期待看到更多影片」、「祝妳出國一切順利平安吉祥，萬事順心如意，加油新年快樂」、「美麗妄娜直接變成美國妄娜～一切順心愉快」。