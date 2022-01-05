2019年新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，施打疫苗能預防重症和死亡，不過法國雙胞胎名人鮑格達諾夫兄弟（Bogdanoff brothers）謝絕接種，染疫後在一周內接連離世，令人不勝唏噓。

根據外媒《BBC》報導，鮑格達諾夫兄弟跟朋友宣稱，新冠肺炎就跟流感差不多，只要生活方式健康點就不怕確診，所以拒絕打疫苗，想不到12月中旬入院治療，他們的律師德拉馬茲（Edouard de Lamaze）和經紀人證實兄弟倆感染新冠病毒，格里奇卡（Grichka）12月28日病逝，過了6天，伊果（Igor）也撒手人寰。

法國雙胞胎名人鮑格達諾夫兄弟（Bogdanoff brothers）沒打疫苗確診，雙雙不幸往生。（圖／達志）

伊果（Igor）比格里奇卡（Grichka）早出生40分鐘，兩人都有布根地大學博士學位，1979年開始活躍電視節目，常常高談闊論科學、神秘博士和外太空等；1980年代最盛名的節目為《X時光》（Temps X）；1990年代兄弟倆的外貌出現重大變化，顴骨、嘴唇和下巴異常突起，對此他們堅稱未動過醫美手術，僅認接受「實驗」，開心地表示：「我們為擁有像外星人一樣的面孔而自豪。」遭到好友、法國前教育部長費瑞（Luc Ferry）駁斥，認為兄弟倆注射肉毒桿菌。

鮑格達諾夫兄弟除了有備受爭議的科學作者身份，還是各大八卦雜誌的常客，知名度頗高，如今雙雙確診病逝，留給粉絲無限的遺憾。

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