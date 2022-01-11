桃園市中壢區某國小附設幼兒園有學生確診，校方下午全面停課，校門口塞爆家長趕著接孩子回家。（賴佑維攝）

桃園市中壢區某國小附設幼兒園有學生確診，校方下午全面停課，校門口塞爆家長趕著接孩子回家。因原本學校要考試，停課14天等於提早放寒假。家長們說，「惡夢再度重演，希望趕快找到人照顧小孩」。

有家長抱怨指出，「提早放寒假真的是惡夢，快過年了突然疫情再起，到底怎麼辦？」也有家長質疑，「要重演去年超長假期嗎？」。