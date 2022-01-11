學生確診提早放學家長塞爆校門口畫面曝！家長嘆：惡夢重演 16:302022/01/11 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市中壢區某國小附設幼兒園有學生確診，校方下午全面停課，校門口塞爆家長趕著接孩子回家。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市中壢區某國小附設幼兒園有學生確診，校方下午全面停課，校門口塞爆家長趕著接孩子回家。（賴佑維攝） 桃園市中壢區某國小附設幼兒園有學生確診，校方下午全面停課，校門口塞爆家長趕著接孩子回家。因原本學校要考試，停課14天等於提早放寒假。家長們說，「惡夢再度重演，希望趕快找到人照顧小孩」。 有家長抱怨指出，「提早放寒假真的是惡夢，快過年了突然疫情再起，到底怎麼辦？」也有家長質疑，「要重演去年超長假期嗎？」。 桃園中壢某國小預防性停課 家長請假照顧小孩 台北市高中學生家長會聯合會 孔廟為學測考生祈福 #新冠肺炎 #台灣 #惡夢 #提早 #重演 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 群聚擴大國小停課 家長哀：拜託去年慘劇別重演 10:052022/01/10 生活 年終送愛 大里家長會長協會贈愛心助學童 15:532022/01/06 寶島 明星夢成一生惡夢！小模試鏡遭下藥脫褲 淫狼經紀人慘了 17:062022/01/10 社會 香港幼兒園小學14日停止實體上課 林鄭：不想讓太年幼小朋友檢疫 12:262022/01/11 兩岸 中研院語言學習APP 全國9000名教師家長踴躍使用 14:412022/01/06 生活 南屯學區密集家長臨停接送苦不堪言 建設局：將加設駐車彎設施 14:532022/01/06 生活 桃園中壢區某國小學生確診 全校停課14天 21:352022/01/09 生活 家長確診 中壢1國小今預防性停課 04:102022/01/11 焦點要聞 學生家長確診 桃園中壢某國小停課仍有孩子到校 09:502022/01/11 生活 讓長輩動起來 新北15家長照機構試辦動健康 11:132022/01/07 生活 陸教育部寒假嚴查補習班眾籌私教變相借屍還魂 嚴控書面作業總量 12:572022/01/07 兩岸 生活熱門新聞 獨》護理師男友昨赴一蘭拉麵用餐 台北本店暫停營業 - 時事 疫情燒進信義區！護理師男友任職餐酒館停業 14名顧客急採檢 - 生活 中壢電子廠5確診 280名員工全送集檢所 下午5點半清空 - 生活 2000萬劑莫德納何時到？陳時中給答案：這時間有新的來 - 生活 第三劑怎麼選？醫曝國外研究：打這牌抗體上升37倍 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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