桃機疫情再延燒，晚間1名中壢高商學生確診，另外有2所學校明天預防性停課1天。

市府證實晚間再增加1名中壢高商學生確診，為銀行案的接觸者，居隔期間確診，因而緊急停課14天。不過究竟是銀行行員的孩子或是西堤餐廳員工或客人等，這部分還有待釐清。對此衛生局回應，目前還在疫調中，詳情將於明早防疫會議會公布。

此外中壢信義國小、中壢東興國中因有學生接觸過確診者，明天也預防性停課1天。

東興國中在官網公告，接獲衛生局、教育局通知預防性停課1天，強調「沒有確診、請勿恐慌」，學生14日當天請於早上8點進入先上進行線上早自習，向導師回報學生個人健康狀況，並準備第1節課程。有任何問題盡快提出，或隨時與導師保持聯繫。

校方表示，若家中實施線上教學有困難的學生，如有需要設備，請家長於上班時間攜帶學生證件及家長身份證等文件到校登記借學校的平板電腦，供學生在家使用。全校教職員、行政人員、老師等則要到校進行線上授課。