居服員確診不斷擴散，目前已出現1傳10情形。(圖／指揮中心)

桃園機場清潔員群聚事件「遍地烽火」，不僅病毒深入社區，整條傳播鏈已有32人確診，足跡遍及桃園、雙北甚至連高雄也出現。如今桃園地區不僅電子廠傳出群聚，確診居服員的雇主夫妻在中壢的某食品廠上班，市府也立刻進行匡列採檢。

桃園居服員乾妹妹確診，其服務的中壢某電子廠，4樓組裝線的4名同事也染疫，卻認為群聚事件，但晚間追查又有新發展，居服員所服務的案主中，今天確診的案17574，和日前確診的案17470是夫妻，市長鄭文燦證實也證實，2人同在中壢某食品廠上班，已針對該工廠進行匡列採檢，確保職場安全。

不過由於該食品廠作業區塊分散，桃市府認為不若電子廠那樣密集，加上妻子早在丈夫確診時就一同遭到隔離，認為未達停工標準，因此並未下令強制關廠清消。

案17472的居服員，為案17473機場手推車員工妻子，由於活動範圍廣，目前已經造成「1傳10」情形。桃園市衛生局長也坦言，目前市內很多醫院負壓隔離病房已滿，正在積極協調雙北或其他縣市協助。