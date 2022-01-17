桃園17日新增15例本土，包括西堤1員工、10顧客、以及顧客的同事2人、1顧客室友，另有1人車禍送醫驗出，其中西堤相關14人，因仁寶情侶檔7日用餐讓不同部門同事確診，桃園市長鄭文燦也宣布仁寶平鎮廠即起停工7天，周三進行二採，目前仁寶採檢1595人有1人確診。