仁寶平鎮廠確診＋1 鄭文燦宣布停工7天 19日二採 15:302022/01/17 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦也宣布仁寶即起停工7天，周三進行二採，目前仁寶採檢1595人有1人確診。(蔡依珍攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園17日新增15例本土，包括西堤1員工、10顧客、以及顧客的同事2人、1顧客室友，另有1人車禍送醫驗出，其中西堤相關14人，因仁寶情侶檔7日用餐讓不同部門同事確診，桃園市長鄭文燦也宣布仁寶平鎮廠即起停工7天，周三進行二採，目前仁寶採檢1595人有1人確診。 仁寶平鎮廠染疫 急召回1,500名員工篩檢 桃園公布21處確診足跡 石門水庫、全聯和家樂福都上榜 #仁寶 #平鎮廠 #西堤群聚 #確診 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Omicorn掀學童染疫風暴 桃機群聚15人確診 羅一鈞曝幼童感染症狀 14:452022/01/17 生活 出現確診者足跡 兒童新樂園全園清消、美食街暫停開放3天 11:262022/01/17 生活 新北護理師染疫 今增2確診 侯友宜下午3時說明 13:042022/01/17 生活 西堤用餐 仁寶2員工染疫 社區今擴大清消 04:102022/01/17 焦點要聞 昨1本土個案陪女兒採檢卻確診 今2採結果出爐 15:242022/01/17 生活 桃園7學校預防性停課 4校採檢結果出爐 08:552022/01/17 生活 西堤群聚至少再＋4 周休二日採檢萬人 染疫人數恐再變 09:462022/01/17 生活 海底撈板橋店驚爆確診者足跡 停業清消2天 12:372022/01/17 生活 高市超前部屬 備好3間隔離專責防疫旅館 供輕症、無症狀確診者入住 12:262022/01/17 生活 新北確診＋2 亞東護理師板橋趴趴走 吃海底撈、逛小遠百 15:172022/01/17 生活 亞東確診護理師打完第三劑4天後有症狀 Ct值曝光 15:172022/01/17 生活 生活熱門新聞 西堤用餐這2天未看到確診者 陳時中認：社區還有未爆彈 - 生活 - 工商 北市疫苗護照擬20日上路 三種燈號辨識分類 - 生活 桃園公布21處確診足跡 石門水庫、全聯和家樂福都上榜 - 生活 新北確診＋2 亞東護理師板橋趴趴走 吃海底撈、逛小遠百 - 生活 新竹巨城爆逃難潮 停車場畫面曝光 網喊：快逃 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。