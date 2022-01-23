北巿房仲確診！和圓山廚師是一家人 跑南港診所就醫 10:012022/01/23 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市副市長黃珊珊證實，圓山飯店廚師和房仲人員是一家人，詳細情形中央下午會公布，但比較擔心他們感染源不明。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情連環爆！北市南港區某診昨晚傳出有確診個案足跡，據了解，是一名房仲人員，因為出現感冒症狀到診所多次就醫，但未見好轉，並自行到醫院採檢呈現陽性；另外，北市圓山大飯店也傳出女廚師確診。對此，北市副市長黃珊珊證實，圓山飯店廚師和房仲人員是一家人，詳細情形中央下午會公布，但比較擔心他們感染源不明。 亞旭群聚燒北市？600移工上周才到勞動部大遊行 照片曝光勞團急查 想跟阿北一起工作？北市府上百職缺來了 月薪上看67K #圓山廚師 #房仲 #南港診所 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 圓山飯店驚傳員工確診！各樓層急清消 飯店證實：是西點廚師 18:372022/01/22 生活 2022誰來做老大》台北市議員 民眾黨拚士林北投 提名雙姝恐雙輸 04:102022/01/23 焦點要聞 台北市本土確診今＋1 黃珊珊證實個案「Ct值嚇人」 11:372022/01/22 生活 亞旭爆大群聚 黃珊珊證實56人送劍潭隔離 曝陳時中親致電商借 09:332022/01/22 生活 疫情燒進北市 內湖好市多疑爆確診足跡 今停業清消一天 14:372022/01/22 生活 打疫苗真會讓月經亂掉！掉髮、失明因果關係不明 08:092022/01/23 健康 圓山飯店驚傳廚師確診 柯P差點要來民眾黨尾牙急喊卡 20:102022/01/22 政治 奧斯卡女星才替26歲兒開心慶生 3天後他竟輕生亡 08:482022/01/23 娛樂 亞旭遭爆「有人確診還繼續上工」 鄭文燦證實了：隱匿一定罰 14:162022/01/22 生活 圓山大飯店廚師確診 「接觸同事緊急快篩」結果出爐 19:212022/01/22 生活 圓山飯店20多歲女廚師染疫 指揮中心證實：Ct值僅13 20:102022/01/22 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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