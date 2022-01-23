疫情連環爆！北市南港區某診昨晚傳出有確診個案足跡，據了解，是一名房仲人員，因為出現感冒症狀到診所多次就醫，但未見好轉，並自行到醫院採檢呈現陽性；另外，北市圓山大飯店也傳出女廚師確診。對此，北市副市長黃珊珊證實，圓山飯店廚師和房仲人員是一家人，詳細情形中央下午會公布，但比較擔心他們感染源不明。

亞旭群聚燒北市？600移工上周才到勞動部大遊行 照片曝光勞團急查
想跟阿北一起工作？北市府上百職缺來了 月薪上看67K
#圓山廚師 #房仲 #南港診所 #新冠肺炎 #台灣