老爺酒店集團攤位內，企業行號豪氣購買商品換得數十張刮刮券，現場刮的不亦樂乎。（粘耿豪攝）

2025 ITF台北國際旅展日前圓滿落幕，參展業者成果亮眼。旅展最後一日老爺酒店集團人氣依舊，線上與現場買氣持續升溫。自11月4日線上旅展開賣以來，短短一週內，線上加實體旅展的總銷售額已突破2.4億元，連續四年穩守「雙億俱樂部」的亮眼紀錄。截至目前為止，線上銷售金額高達1.4億元，現場銷售約9000萬元，整體表現與2024年相當，展現老爺粉絲對品牌忠誠度。

老爺酒店集團於2026年以三款熱銷主打商品「3400元聯合住宿券」、「2080元聯合餐飲券」及「1萬3499元溫泉酒店聯賣套票」引爆旅展買氣，四天實體旅展累計業績約9000萬元。雖現場銷售較去年略微下滑約10％，但因消費者購買習慣逐漸轉往線上，加上多款「買10送1」商品助攻，線上業績開出紅盤，整體銷售仍維持往年佳績。

適逢雙十一檔期，老爺酒店集團宣佈線上旅展好評延長至11月11日，並同步祭出超殺優惠回饋。原價3400元的聯合住宿券，當日每張僅售1111元，限時限量100張，售完為止。雙十一延續旅展熱潮，老爺酒店集團今年旅展最終業績將上看2.5億元，寫下亮眼成績。

六福集團參加本屆旅展表現亮眼，四天展期現場總業績突破2,115萬元，較去年同期成長13.1％，不僅買氣熱絡，現場成交金額亦屢創新高，展現旅遊市場持續回溫的強勁動能。

本次旅展中，關西六福莊生態度假旅館推出的「FUn鬆玩專案（每套6188元）」最受旅客歡迎，榮登銷售冠軍。開展首日即創下超過300萬元佳績，第二天再傳捷報，單筆成交金額達150萬元，銷售表現優異。

六福村主題遊樂園也獲企業客戶青睞，現場多筆大額採購訂單中，包含單次購買千張門票的企業大單，顯示團體旅遊需求強勁回升。

餐飲部分，台北六福萬怡酒店推出的「敘日全日餐廳買9送1優惠組合（每組1萬1700元）」反應熱烈，吸引企業與團體客戶搶購。展期中共成交兩筆百萬級大單，主要為港湖地區科技業者，將尾牙春酒轉型為部門聚餐方案採購，成功開拓新型態企業餐飲市場。