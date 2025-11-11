老爺酒店集團主打聯合住宿券、聯合餐飲券、溫泉酒店聯賣套票3款商品，現場4天業績約9000萬元、雖年減約10％，主因消費者購買習慣逐漸轉往線上，加上多款「買10送1」商品助攻，使4日開跑的線上旅展業績迄今達1.4億元，合計整體業績與2024年相當。

適逢雙十一檔期，老爺酒店集團宣布線上旅展延長至11日，並寄出原價3400元的聯合住宿券當日僅售1111元、限時限量100張。在雙十一熱潮推波助瀾下，老爺酒店集團預估最終整體業績將上看2.5億元、連4年突破2億元關。

晶華國際酒店集團現場業績突破8000萬元，加計10月9日開跑的線上旅展業績已突破5500萬元，合計整體業績達逾1.35億元。其中，首次登場的「環遊晶華住宿券」帶動整體住宿票券銷售顯著成長，「集團住宿券買十送一」策略亦成功掀起搶購熱潮。

同時，今年企業客與福委會採購踴躍，展場消費者多為目標型買家，單筆消費金額多逾萬元，並出現多位百萬級買家，最大單筆達150萬元，整體餐飲票券銷售年增1～2成。集團決議將線上旅展延長銷售至30日，預期最終整體業績將有機會衝破1.5億元。

寒舍集團現場4天業績達6000萬元，加計線上、快閃櫃及寒舍生活APP業績後，合計業績達1.3億元。其中，台北喜來登「十二廚」自助餐券熱銷逾7萬客，礁溪寒沐一泊二食雙人住宿券銷售逾1300張、MU TABLE自助餐廳＋會館使用券亦銷售達900張。

凱撒飯店連鎖現場4天業績達4000萬元、年增2.5％，10月17日開跑的線上旅展業績則已達2500萬元。為延續熱賣熱度並回應消費者期待，線上旅展將延長至18日，預計整體業績可望達7000萬元、較去年6400萬元成長9.3％，顯示消費者買氣明顯回升。

凱撒飯店連鎖指出，旅展現場以聯合自助餐券銷售最亮眼，共售出3.3萬張，占整體業績達7成，主因涵蓋台北凱撒、台北凱達及台北新板希爾頓3間人氣自助餐廳，且主打「和牛料理吃到飽」，不論是年終聚餐、企業福委採購或團購集單皆吸引熱烈搶購。

台北遠東香格里拉與Mega50餐飲及宴會現場業績近4000萬元、年增8％，主因普發1萬有效刺激民眾消費意願，許多家庭客趁機鎖定全年最低餐飲住房優惠。加計線上旅展持續熱銷，預估整體業績將可順利達成6000萬元、年增10％目標。

國泰飯店觀光事業今年現場業績3200萬元、年增達16％，其中以「和逸飯店聯合住宿券」熱賣1600萬元、占比達5成最高，台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen自助餐券、和逸飯店桃園館逸．市集自助餐券則分別以600萬元、350萬元位居第二及第三。