春節假期第一天，新北市長侯友宜今（29日）下午3時許視察新莊宏匯廣場防疫措施。（葉書宏攝）

春節假期第一天，新北市長侯友宜今（29日）下午3時許視察新莊宏匯廣場防疫措施。（葉書宏攝）

春節假期第一天，新北市長侯友宜今（29日）下午3時許視察新莊宏匯廣場防疫措施。（葉書宏攝）

跟進北市準備升2.5級警戒？侯友宜這麼說

春節假期第一天，新北市長侯友宜今（29日）下午3時許視察新莊宏匯廣場防疫措施，關於北市於春節期間防疫升至2.5級，侯友宜表示，只要大家回頭過來檢視自己落實防疫，才是守住疫情的不二法門。

台北市政府春節防疫升至2.5級，市長柯文哲28日呼籲，賣場要實施人流管制，未接種2劑疫苗者，不要在餐廳內用或是使用獨立包廂用餐；12歲以下孩童在家長伴隨下可不受此限。

侯友宜表示，新北市目前為止，只要遵守落實相關的防疫規定，相信可以守住疫情，雖然隔壁有桃園、又有台北，大家只要努力，好好的做好防疫，一步一腳印，再加上去年所有市民朋友都已經養成比較好的習慣、防疫的觀念。

侯友宜強調，只要大家回頭過來檢視自己落實防疫，才是守住疫情的不二法門。所以想想看，戴口罩、勤洗手、量體溫，再加上適當保持社交距離，避免到人潮擁擠的地方，然後三明治洗手法非常的重要，回到家做好環境清消非常重要，請大家務必落實相關規定。