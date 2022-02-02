高雄、台北影廳內禁飲食　侯友宜：新北春節不會提升等級

台北市上月31日率先公布防疫升級至2.5級，強制餐廳用餐用隔板、電影廳內禁止飲食等措施，而高雄市昨日也宣布跟進影廳內禁止飲食，外界好奇，新北是否跟進兩市措施。對此，侯友宜今表示，新北市在這波春節期間，不會提升等級，只要嚴格落實自我，配合場所防疫做到位，新北市目前疫情可以全力守住，新北市並不想跟進。
侯友宜表示，新北市在疫情穩定性上，大家要確實做好落實防疫，在每個場所要按照相關規定做好防疫，務實才是最重要，尤其個人防疫一定要做好，所以新北市在這波春節期間，不會提升等級，只要嚴格落實自我，配合場所防疫做到位，新北市目前疫情大家可以全力守住，新北市並不想跟進。
至於其他措施是否加嚴，侯友宜說，因為有去年一整年的經驗，大家對防疫的觀念都會非常遵守配合，很多場所嚴格遵守新北、中央規定，落實防疫，不管是實聯制、戴口罩勤洗手、量體溫或人流管控都做得務實，務實做好才是最重要，加嚴只是一種方式，但最重要還是要務實，今年大家按照去年做好，全力以赴就可以穩穩守好。
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