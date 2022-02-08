中央擬縮短入境檢疫天數 侯友宜：只有擋在境外境內才會安全 12:242022/02/08 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（8日）表示，阻絕於境外可以滾動檢討，但是絕對不要輕忽，只有擋在境外、境內才會安全。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，元宵節過後將考慮入境檢疫天數自14天縮短至10天，對此，新北市長侯友宜今（8日）表示，阻絕於境外可以滾動檢討，但是絕對不要輕忽，只有擋在境外、境內才會安全。 侯友宜說，阻絕於境外絕對是管控境內、讓人民能夠有新型態安全環境最重要的一環，阻絕境外必然要有相對條件，要看國內疫情變化以及全球疫情到底有沒有稍緩下來，再加上疫苗覆蓋率還有專家學者做好萬全評估，面對阻絕於境外可以滾動檢討，但是絕對不要輕忽，只有擋在境外、境內才會安全。 商務客可望解禁 入境檢疫天數擬縮短 侯視察公車防疫 贈春節加菜金 #新冠肺炎 #台灣 #境外 #入境檢疫 #縮短 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 侯友宜視察社區防疫 盼全市落實 04:102022/02/06 地方新聞 下令企業開工要全面戒備疫情 侯友宜：不可忽略移動風險 11:542022/02/06 生活 侯友宜視察新北傳統市場開市 籲嚴格落實防疫措施 13:012022/02/06 生活 藍委爆福島食品2天內解禁 侯友宜回應了 11:152022/02/07 政治 開工首日 侯友宜視察新北市圖總館防疫措施 13:152022/02/07 生活 陳時中：縮短入境檢疫天數 勢在必行 04:102022/02/06 焦點要聞 開工首日 侯視察市圖總館防疫 04:102022/02/08 地方新聞 新北燈會今點燈 侯友宜：取消飲食區、監視系統掌控人潮 10:272022/02/04 生活 新北＋3 北市考慮微解封 侯友宜拋4指標 04:102022/02/07 焦點要聞 陸春節假期境內出遊2.51億人次 冬奧雪場周圍旅店一房難求 09:052022/02/08 兩岸 泰國入境免隔離台灣也擬放寬 侯友宜：滾動式檢討是必要 10:232022/02/05 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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