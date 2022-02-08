中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，元宵節過後將考慮入境檢疫天數自14天縮短至10天，對此，新北市長侯友宜今（8日）表示，阻絕於境外可以滾動檢討，但是絕對不要輕忽，只有擋在境外、境內才會安全。

侯友宜說，阻絕於境外絕對是管控境內、讓人民能夠有新型態安全環境最重要的一環，阻絕境外必然要有相對條件，要看國內疫情變化以及全球疫情到底有沒有稍緩下來，再加上疫苗覆蓋率還有專家學者做好萬全評估，面對阻絕於境外可以滾動檢討，但是絕對不要輕忽，只有擋在境外、境內才會安全。