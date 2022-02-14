中央流行疫情指揮中心今(14)日表示，未來將放寬入境檢疫政策，居檢期由14天縮短為10天，對此，前台大醫院感染科醫師林氏璧認為，10天還是太久，對於商務客及觀光業來說「非常無感」，應比照國外居檢7天即可。

林氏璧在臉書粉專發文指出，台灣過年後僅有零星個案，沒有看到指數型上升的爆發，本土疫情穩定可控，每日採檢陽性率降至0.02％，是值得高興的事。不過縮短入境隔離期的部分，台灣先選擇了縮減到10天的方案，對商務客還有未來可能的觀光，都還是非常無感的，「7天也許是比較可行一點的」。

林氏璧解釋，這陣子觀察境外移入個案，入境後7天內可抓到95.4％，10天內可抓到97.9％，這和日本感染症研究所1月發表的研究非常吻合，接觸後7天內及10天內發病者比率分別達95%及99%以上。

由於Omicron潛伏期有縮短的現象，各國相繼縮短入境隔離期，日本和韓國目前都是訂在7天。台灣先選擇了縮減到10天的方案，「選7天或10天是95％和98~99％的抉擇，選擇漏掉風險是5%或是1~2%的抉擇」，但對於染疫風險不同的人，是否可以有不同的思考？

林氏璧理解台灣入境檢疫可以慢慢放、小心的放，先縮到10天看看，然後再繼續滾動式調整，再縮短7天，甚至5天。至於國內接觸者匡列追蹤，是否可依年紀、疫苗接種狀況、同住者風險等因素，縮減居隔天數？還是一律都關14天？林氏璧則說「我沒有答案。這是在上面的人要決定的」。