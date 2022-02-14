暑假能否出國旅遊 回台免隔離？ 陳時中給答案

衛福部長陳時中今天宣布，由於國際疫情趨緩，加上春節過後本土疫情控制得宜，因此研擬縮短入境旅客的居家檢疫天數，預計從現行十四天縮短為十天，最快三月中實施。至於是否有望於暑假前開放國際旅遊？可能性則不高。

陳時中表示，邊境檢疫政策鬆綁方向為，居家檢疫天數改為十天，後七天則採自主健康管理，且入境者可返家執行一人一戶檢疫，並放寬商務人士入境許可條件，並比照縮短檢疫。

陳時中指出，相關配套措施包含提升第一至第三劑的疫苗覆蓋率，以及長者的接種率，持續整備醫療及加強版檢疫所量能，增加檢疫期間和期滿後的快篩頻率，落實一人一戶和防疫旅館的防疫規定，並強化企業自主防疫應變管理，以及商務入境專案管理等措施。

新措施何時能夠上路？陳時中表示希望能在三月中以前開始，但還是要觀察本土疫情是否能維持穩定可控，第三劑何時能達標百分之五十的覆蓋率，以及相關整備計畫的進度，至於暑假前能否重啟國際旅遊，讓國人入境免隔離？他則說可能性不高，不過旅遊業恢復也需要一段時間，還要請交通部與觀光業者一同開會做前驅性準備。

陳時中舉例，過去SARS也是一開始很緊張，但兩個月後突然不見，當然希望新冠疫情也能如此，但可能性不高，因此對於恢復國際旅遊，還希望大家不要抱這樣的期待。

至於將來入境者，是否一定要打過完整疫苗才能採10+7模式？陳時中表示，由於疫苗只是用來防重症與死亡，對阻止傳播、感染幫助不大，因此不會考慮針對接種過疫苗的族群進行區分，但會以2次PCR採檢+4次快篩的方式研擬，進行滾動式檢討。

陳時中也補充，現行入境須持兩日內PCR報告的模式預料也將延續，指揮中心將盤點有多少人因兩日內檢測結果為陽性而無法入境，做進一步的評估。