日本對台重啟國門 旅行社股嗨翻天 12:002022/02/17 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本宣布將於3月重啟國門，擬逐步放寬邊境管制，縮短入境者隔離期，自7天縮短為3天，台灣名列首波開放名單。日本向來是台灣人出國觀光的最愛，消息一出，旅行社股17日行情嗨翻，指標股鳳凰（5706）、山富（2743）、五福（2745）、易飛網（2734）、雄獅（2731）等全數漲停。 上市觀光類股指數自開春以來，一路步步高升，17日更拉出長紅K棒，直搗年線，目前勁揚逾4％，領漲類股，暫報101.1點。上櫃觀光類股也上漲逾2％，暫報64.19點，同樣居上櫃類股之冠。 澎湖海上花火節下月登場 雄獅推保證有房 春櫻正盛 絕美賞花行程公開 #五福 #鳳凰 #雄獅 #山富 #易飛網 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《觀光股》去年維持獲利 鳳凰發1個月年終獎金 10:512022/01/17 財經 業外收益入袋 鳳凰照發1個月年終獎金 13:482022/01/17 財經 鳳凰旅遊 發年終一個月 04:102022/01/18 產業．科技 礁溪飯店群聚案 感染源指向員工友人 15:222022/01/25 生活 臺銀申設美國鳳凰城代表人辦事處 金管會准了 16:132022/01/28 財經 華南FUN心樂遊趣 新卡首刷另享好禮六選一 16:362022/01/18 財經 力戰延長賽 薛佛勒摘美巡生涯首冠 04:102022/02/15 運動天地 餐飲業搶人下重本 應徵送6600元餐券 04:102022/02/16 財經焦點 雄獅跨足運動經濟 開賣台灣職籃票券 12:072022/02/10 體育 礁溪長榮鳳凰酒店男接待員確診 女友也染疫Ct值曝光 16:002022/01/23 生活 礁溪長榮鳳凰酒店2確診 女大生打工染疫 校方急發聲明 23:422022/01/23 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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