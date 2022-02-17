日本宣布將於3月重啟國門，擬逐步放寬邊境管制，縮短入境者隔離期，自7天縮短為3天，台灣名列首波開放名單。日本向來是台灣人出國觀光的最愛，消息一出，旅行社股17日行情嗨翻，指標股鳳凰（5706）、山富（2743）、五福（2745）、易飛網（2734）、雄獅（2731）等全數漲停。

上市觀光類股指數自開春以來，一路步步高升，17日更拉出長紅K棒，直搗年線，目前勁揚逾4％，領漲類股，暫報101.1點。上櫃觀光類股也上漲逾2％，暫報64.19點，同樣居上櫃類股之冠。