全球各國陸續規畫開放邊境管制，台灣邊境管制亦可望逐步鬆綁，使沉寂已久的觀光類股重獲關注，類股指數續昨（17）日大漲3.75％後，今（18）日不畏大盤挫跌，開低後翻紅走揚2.4％至103.02點，創去年10月初以來4個月高點，早盤領漲盤面類股。

其中，旅遊股持續擔當反彈主力，山富(2743)、五福(2745)、易飛網(2734)均亮燈漲停，分創上櫃以來、3年10個月、逾7月高點。鳳凰(5706)亮燈攻頂、創8年2個月高點後拉回，仍漲逾5.5％，雄獅(2731)亦放量勁揚7.32％、觸及3年7個月高點，早盤維持漲近4.5％。

寶得利(5301)再度放量攻上11.3元漲停，創近1年4個月高點。餐飲族群的雅茗-KY(2726)續飆升9.01％至30.85元、回升至近2個月高點。六角(2732)同步放量勁揚8.37％至107.5元，創逾4個月高點。御頂(3522)上漲6.31％至10.95元，為2個月高點。

飯店業者同步續揚，夏都(2722)飆升8.96％至36.5元、為逾4個月高點，富野(2736)續揚5.54％至17.15元、創4個月高點。晶華(2707)震盪走升5.64％至178元、創逾2年半高點。六福(2705)上漲3.85％至18.9元，創逾4月高點。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍認為，只有在「出入境免隔離」狀況下，旅遊業才可能實現真正復甦。就目前疫情發展狀況，預期下半年有機會開放出入境旅遊，若今年境內旅遊完全復甦，明年短程航線跨境旅遊先復甦，長程航線跨境旅遊則預期在2024年完全復甦。