因應防疫，中央疫情指揮中心日前呼籲公眾人物禁止跑攤，增取連任的台中市議員鄭功進與台中市後車頭發展協會將原本要舉辦的元宵踩街遊東南活動取消，改由服務處發放實名制提燈共同為嚴峻疫情的守護，共同盡一份心力。

鄭功進表示，今年適逢九合一大選年，不少候選人都摩拳擦掌，希望爭取下一屆四年的為民服務機會，很多人都勸進他，應該多辦「可亮相」的活動爭取曝光，特別是在政治人物不宜跑攤的非常時期，「元宵踩街」應該是符合防疫規範的民俗節慶活動。

儘管如此，鄭功進認為身為民意代表，更應該帶頭堅守防疫防線，扮演好抗疫模範生的這個角色，否則冒險硬辦的結果，一旦成為防疫破口，恐怕更是得不償失，也會讓國家在防疫資優生的表現上功虧一簣。

鄭功進強調，「取消踩街」並不是要大家都不要過元宵節，而只是想帶頭呼籲大家一起，低調過一個，專屬自己與至親好友的小過年，正所謂「月圓人團圓」，原先踩街預訂的300個小提燈，將為期一周無償提供，給各位鄉親實名制領取，願大家一起團結抗疫，明年再一起「賞燈遊東南」。