樹林嘉聯益電子廠移工群聚案累計已有18名確診者，今並無新個案，加上完成防疫動線規畫改善，工廠已於今日復工。

新北市衛生局表示，經查核公司已經完成全場清消，高風險接觸者均已集中隔離，所有移工都在隔離中，針對廠區分區防疫亦給予建議要落實員工症狀管理、用餐人員分流、設置更多酒精節點等防疫動線規畫，公司均已完成改善，因此准許復工，所有員工都必須出示陰性證明才能進入公司。