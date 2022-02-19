冬奧發言人稱台灣是中國一部分遭國際奧會提醒 蘇揆：感謝國際糾正 15:262022/02/19 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸冬奧組委會發言人嚴家蓉（如圖）日前稱台灣是中國不可分割的一部分，遭國際奧會主席巴赫提醒，不要讓奧運牽扯上政治。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 冬奧發言人稱台灣是中國一部分遭國際奧會提醒 蘇揆：感謝國際糾正。曾薏蘋攝 大陸冬奧組委會發言人嚴家蓉日前稱台灣是中國不可分割的一部分，遭國際奧會主席巴赫提醒，不要讓奧運牽扯上政治；行政院長蘇貞昌今受訪表示，感謝國際善意糾正。 國史館與國家人權博物館今舉辦「戰後臺灣政治案件－美麗島事件史料彙編」新書發表會暨座談會，行政院長蘇貞昌出席會前受訪指出，中國始終趁各種機會，企圖混淆視聽。 他強調，台灣是主權獨立的國家，也一再被評比是最自由、民主國家，盼大家一起努力，世界會更看見台灣。 聯合國祕書長：決心讓人權高級專員對新疆進行「可信的」訪問 北京冬奧組委會稱台灣是中國一部分 陸委會：淺薄脫序的政治操作 #中國 #冬奧 #嚴家蓉 #台灣 #國際奧會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸電影出現韓選手犯規場面 被告上國際奧會 18:462022/02/18 國際 CPTPP資深官員會議 傳未談兩岸入會案 04:102022/02/19 財經要聞 侯家軍參與地方活動 侯友宜：願奉獻值得鼓勵 04:102022/02/19 政治要聞 「正義會遲到 但不會缺席！」 蘇炳添和中國短跑有奧運獎牌了 09:202022/02/19 兩岸 麥田出版社「把大陸改成中國」急道歉：將回收重製 作家再度發聲了 14:242022/02/19 政治 自由式3項均奪牌 谷愛凌創冬奧紀錄 04:102022/02/19 焦點新聞 俄要美退兵 中國稱北約東擴才是問題 04:102022/02/19 話題觀察 日內瓦裁軍談判會議 陸裁軍大使發表談話 08:462022/02/19 兩岸 北京冬奧發言人稱台灣是中國一部分 外交部嚴正駁斥 19:472022/02/18 政治 2022臺灣服務業大評鑑- 金牌企業系列報導－醫院 中國醫藥大學附設醫院 堅守防疫前線 傳遞有溫度的服務 04:102022/02/19 產業特刊 看大陸》沒想到麻辣燙會以這種方式揚名海外（下） 00:012022/02/19 兩岸徵文 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。