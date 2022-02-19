冬奧發言人稱台灣是中國一部分遭國際奧會提醒 蘇揆：感謝國際糾正。曾薏蘋攝

大陸冬奧組委會發言人嚴家蓉日前稱台灣是中國不可分割的一部分，遭國際奧會主席巴赫提醒，不要讓奧運牽扯上政治；行政院長蘇貞昌今受訪表示，感謝國際善意糾正。

國史館與國家人權博物館今舉辦「戰後臺灣政治案件－美麗島事件史料彙編」新書發表會暨座談會，行政院長蘇貞昌出席會前受訪指出，中國始終趁各種機會，企圖混淆視聽。

他強調，台灣是主權獨立的國家，也一再被評比是最自由、民主國家，盼大家一起努力，世界會更看見台灣。