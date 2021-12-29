近來酒駕肇事悲劇頻傳，交通部研擬3方向修法重罰酒駕，包括初犯致人死傷就要沒入車輛、累犯定義延長為10年、加重同車乘客責任等。前立委沈富雄在節目中主張，應該要吊銷酒駕肇事者的駕照，以及沒入車輛，同台的前民進黨委郭正則認為，只要有酒駕行為就拘役。

沈富雄28日在政論節目《少康戰情室》中表示，自己幾十年來一向主張酒駕肇事的就吊銷駕照、車輛沒入，保證有效，他更問同台的國民黨立委賴士葆，「我離開國會這麼久，為什麼這麼簡單都過不了，你們到底怕什麼？」

賴士葆和郭正亮紛紛回答沈富雄，「我有提案」。賴士葆還補充，自己還提案加重刑罰。郭正亮指出，這是由內政部和交通部聯審，有反對意見說，很多都是摩托車酒駕，有些是業務用車，被沒入不能生活，結果這個意見真的被接受。

郭正亮還指出兩個核心問題，一是，酒測超過一定數字，事實上就是不確定殺人故意，「我查了最近20年的司法審判，只有一個案子成立」；二是大家都心存僥倖，所以一定要拘役，「只要酒駕，不一定要肇事，只要酒駕就拘役，至少關3天」。