法務部行政執行署近日針對交通違規案件，展開第1波專案執行，總計全國13分署共追討違反道路交通管理處罰條例罰鍰案件、滯納ETC國道通行費案件共1億7868萬多元，其中針對酒駕案件，共催繳1363萬多元，並查封土地135筆、建物23間，行政執行署預計明（5）日再展開第2波全國性強力執行。

行政執行署表示，為貫徹交通正義、維護民眾行的安全，近期推動交通違規案件第1波專案執行，統計自去年11月15日起至12月31日止，全國13分署所辦理違反道路交通管理處罰條例罰鍰案件及滯納ETC國道通行費案件，總計追討新1億7868萬7016元。

其中針對酒駕案件，全國13分署催繳總金額1363萬3429元，並查封土地135筆、建物23間，總計動員277人，實施現場執行計162次，並將自1月5日起繼續推動第2波專案執行，加重執法力道，以達警惕酒駕行為效果。

行政執行署表示，交通違規案件涉及民眾之用路安全，向為執行署重點執行項目，鑑於近期酒後駕車事故頻傳，釀成多起死傷事故，造成人倫悲劇，又逢年關將近，民眾參與尾牙、聚餐活動頻繁，酒後違規駕駛事件恐相對增加。

法務部長蔡清祥對此高度重視，責成法務部所屬機關應加強執法，防杜酒駕歪風，行政執行署長林慶宗為配合政府宣示酒駕零容忍政策，展現強力執行酒駕裁罰案件決心，多次召開會議詳加討論，擬定強力執行酒駕裁罰專案計畫，已於4日通函全國13分署，要求各分署自1月5日起，針對酒駕罰鍰案件務必積極執行，以維護用路人安全。

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