酒駕大執法，跨年不打烊，台中市警察局統計，自去年12月28日至2022年1月2日，連續6天全市實施酒駕大執法勤務，取締計143件，移送法辦達108件；警方表示，新的1年開始，出動大批警力取締酒駕，提升執法能量，採勤務編排高強度、高密度封閉式路檢，讓酒駕行為無所遁逃。

台中市警察局交通警察大隊指出，自去年12月1日起，規劃執行為期3個月的「掃除『醉』犯」專案；去年12月28日至30日為期3日，執行酒駕大執法，取締件數達67件、移送法辦達53件，今年元旦連假，配合全國性「防制酒駕」專案勤務，自去年12月31日至1月2日連續3日取締酒駕76件、移送法辦達55件，密集執法、成效良好。

警方指出，為提升執法強度，除持續規劃取締酒後駕車專案勤務，每月8至10次實施酒後駕車專案勤務，另針對「經常飲酒地點」與「酒駕事故地點」等熱點，採全日不定時路檢方式加強取締。同時由各分局針對轄內各餐飲店、娛樂場所等有供應酒類飲品店家，宣導「喝酒不開車」、「酒後代駕」、「指定駕駛」的觀念。

警方同時呼籲，銷售酒類的餐廳、小吃部、KTV等業者，可主動提醒飲酒顧客勿酒後駕車，如遇有客人拒不配合，也應通報警方到場即時攔阻，共同守護市民用路安全，創造優質交通環境。