歐盟7日公布歐元區12月消費者物價指數（CPI）意外創新高，讓堅持通膨率在今年底回到2％目標而不必升息的歐洲央行（ECB）承受更大壓力，因為其貨幣政策不斷遭外界質疑。

12月CPI年增5％，打破11月創4.9％前高紀錄，連續六個月上升，高於市場預估4.7％。

儘管12月能源價格漲幅減緩，但食物價格從11月的年增1.9％，跳升至年增4.6％，成通膨率創新高的主因。

扣除食物與能源的12月核心CPI，跟11月一樣維持在年增2.6％的歷史新高不變，略高於市場預估2.5％。

12月CPI各項目裡，消費服務價格增長放緩，顯示歐洲新冠確診人數飆升已減少民眾的服務性消費需求，但製造業產品價格快升上漲，反映全球供應鏈問題推高價格後，商家正把新增成本轉嫁給民眾。

歐元區幾個月來的CPI年增幅度超過ECB預期，跟聯準會（Fed）低估通膨情況一樣。從投資人、商界到民眾不斷質疑ECB堅持高通膨為暫時性的可信度。

Fed已改變立場，暗示今年可能升息3次。但ECB去年底重申今年沒升息必要，即使12月通膨率小幅上升，也不可能改變其立場。只有通膨率長期走高，才可能在2023年升息。

儘管如此，ECB認為通膨率維持高於其目標水準時間會超過原先預期，因此把今年全年物價平均升幅預測值，從原先估計的1.7％，大幅調升至3.2％。

凱投宏觀經濟師艾倫-雷諾茲（Jack Allen-Reynolds）說：「我們認為ECB今年內，將開始為2023年緊縮貨幣政策做準備的機率不斷增加。」

德國商銀經濟師魏爾（Christoph Weil）則認為歐元區通膨率可能在12月達至頂峰後就開始大幅拉回。因為能源價格不可能像去年那樣大漲。他預期通膨率到秋季時可能拉回至ECB的2％目標。