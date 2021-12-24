民進黨強推大新竹合併升格 王世堅轟：權力的傲慢

立法院民進黨團提出推動大新竹合併升格的《地方制度法》修正草案24日排入院會報告事項，民進黨團隨即提案，擬將地制法修法草案逕付二讀，引爆爭議。民進黨台北市議員王世堅轟，「現在大新竹的合併表面上是合法，但是合法卻不正當」，這是權力的傲慢。

對於民進黨將地制法強行逕付二讀，遭解讀幫新竹市長林智堅作嫁。對此，王世堅表示，通過法律的齊備，「現在大新竹的合併表面上是合法，但是合法卻不正當」，這個議題應該更廣泛的社會討論，政府做更深層、更多的努力規畫才能這麼做，2300萬人、22縣市是全國一命，沒有任何一位民眾、一個縣市應該被拋棄，若只有新竹縣市合併等於拋棄了苗栗縣，這是非常不公平的事情。

王世堅指出，苗栗縣對他們而言「前不著村、後不著店」，前面桃園已經升格院轄市，後面台中也升格也是院轄市，若只有新竹縣市合併，等於獨獨放棄了苗栗縣，那未來苗栗縣怎麼辦？他認為這麼做確實欠缺考慮。

王世堅強調，這件事應該更廣泛的社會討論，政府做更縝密的規畫，不應該拋棄任何一位同胞、不應該拋棄任何一個縣市，這是權力的傲慢。

對於中央總預算遭質疑偷渡20億養網軍，王世堅說，過去國民黨執政也是養一堆網軍，網軍文化從國民黨、柯文哲黨到民進黨，蔚為一個風氣，但民進黨是個自省的政黨，「我相信規畫這樣預算的單位、首長自己知道要適可而止」。