據我國防部統計，今年以來大陸解放軍軍機940餘架次進入台灣空域，是2019、2020年度總和的2倍。另外，美國防部官員稱，中國大陸在台灣周邊海空域的行動增加了印太地區武裝部隊之間誤判的可能性，加強台灣「自衛」是一項緊迫任務。大陸國防部發言人譚克非今天（30日）回應，解放軍出動飛機架次比民進黨當局炒作數量「只多不少」。

今天（12月30日）下午，大陸國防部舉行例行記者會，大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校指責，民進黨當局近期頻繁炒作所謂「大陸威脅」，當前台海局勢緊張升級的根源，在於民進黨當局和「台獨」分裂勢力的謀「獨」挑釁和外部勢力的「以台制華」圖謀。捍衛國家主權安全、遏制「台獨」分裂行徑，中國人民解放軍義不容辭。

譚克非表示，今年以來，解放軍常態環台島組織轟炸機、偵察機、殲擊機等開展巡航，常態抵近台島周邊組織多軍兵種力量聯合戰備警巡，常態在台島附近海空域組織聯合對海突擊、聯合對陸打擊、聯合防空作戰等實戰化演練，實際出動飛機架次比民進黨當局炒作的數量只會多、不會少。

譚克非表示，解放軍目標十分明確，那就是以果斷行動回擊島內外勢力頻繁勾連、挑戰一個中國原則的惡劣行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整，切實維護兩岸同胞共同福祉和台海地區和平穩定。