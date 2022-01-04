今5架共機侵擾西南空域 有慢速機也有戰機 22:342022/01/04 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機侵擾我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據空軍發布的共機動態，共機今日有5架侵擾西南空域，有慢速機，有戰機，包括3架殲-16，1架運-8反潛機，1架運-8遠干機，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。 根據國防部統計，去年共機擾台已逾約950架次。 根據統計，共機去年11月侵擾西南防空識別區達159架次，有100架戰機和9架轟6機，其餘是慢速機。 去年10月仍是共機擾台次數最多的月份，高達196架次，10月1日到4日，4天就派出149架。 韓國空軍F-35A戰機起落架故障 以機腹擦地迫降 今有5架共機侵擾西南空域 #共機 #侵擾 #架次 #西南空域 #空軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 空軍決定不買5架夜搜型黑鷹直升機了 原因曝光 15:012021/12/29 政治 空軍採購4架MQ-9B死神無人機 立委質疑「缺這關鍵性能」 09:272021/12/27 政治 陸國防部：解放軍出動飛機架次比民進黨當局炒作數量只多不少 22:382021/12/30 兩岸 大盤續衝 觀光類股獨憔悴 04:102021/12/29 全球財經 戰備沉重 元旦戰機衝場取消 共機擾台頻傳新高 去年共961架次 空軍疲於奔命 04:102022/01/01 焦點要聞 外媒指共機擾台恐增加 邱國正：國軍有能耐面對 18:252021/12/29 軍事 雄二雄三飛彈實彈射擊數量少 立委提案減列明年度預算要求海軍重視 11:472021/12/26 政治 蔡總統元旦談話 大陸勿冒進 軍事非解決分歧選項 04:102022/01/02 焦點要聞 共機頻擾台 空軍連兩年取消元旦戰機衝場 15:062021/12/31 政治 以色列空軍直升機地中海演習墜毀 2死1傷 11:292022/01/04 國際 陸空軍軍醫大學150人醫療隊 支援西安地方醫院 09:422021/12/28 兩岸 政治熱門新聞 朱學恒爆高嘉瑜上節目1惡習 黃暐瀚急制止：別把女生的事講出來 - 政治 立陶宛總統稱台灣代表處是個錯誤 外交部急回應 - 政治 急尋小英同學？「LSE學弟」曝：論文門最大問題是在這裡 - 政治 號召選民「謝絕林靜儀」 立委揭重點：二度被蔡英文拋棄 - 政治 立陶宛總統稱台灣代表處是個錯誤 網反應一面倒 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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