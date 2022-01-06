今有3架共機侵擾西南空域 22:552022/01/06 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機侵擾我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8電偵機。空軍提供 根據空軍夜間所發布的共機動態，共機今日有3架侵擾西南空域，都是慢速機，包括1架運-8電偵機，1架運-8反潛機，1架運-8遠干機，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。 根據國防部統計，去年共機擾台已逾約960架次。 根據統計，共機去年11月侵擾西南防空識別區達159架次，是歷來數量第2多的月份；去年10月則是共機擾台次數最多的月份，高達196架次，10月1日到4日，4天就派出149架。 今有5架共機侵擾西南空域 今有2架共機侵擾西南空域 #共機 #侵擾 #架運 #架次 #西南空域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今有1架共機侵擾西南空域 20:412021/12/19 政治 今夜又有2架共機侵擾西南空域 23:322022/01/04 政治 今有4架共機侵擾西南空域 有慢速機也有戰機 21:162021/12/23 政治 今5架共機侵擾西南空域 有慢速機也有戰機 22:342022/01/04 政治 多次攔截殲-16 F-16V操演大象走路 04:102022/01/06 焦點要聞 《國際產業》全球航班 周一再砍逾2800架次 11:422021/12/28 財經 4架殲16擾台西南ADIZ 空軍兵力應對 23:512021/12/16 政治 大盤續衝 觀光類股獨憔悴 04:102021/12/29 全球財經 Omicron搗亂 美耶誕節近千航班取消 09:352021/12/26 國際 戰備沉重 元旦戰機衝場取消 共機擾台頻傳新高 去年共961架次 空軍疲於奔命 04:102022/01/01 焦點要聞 國防部：共軍日趨完備台海封鎖能力 04:102021/12/23 話題觀察 政治熱門新聞 林昶佐慘了？黃暐瀚居然聽到一個內幕 - 政治 獨／軍方政戰將領大異動 國軍將出現首位女性中將陳育琳 - 政治 台中補選倒數計時柯P竟出這招 郭正亮：1450急了 - 政治 顏清標驚傳住院 被這一事氣到血壓飆高送急診 - 政治 顏清標傳被「這件事」氣到緊急住院 網看完吐14字 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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