空軍發布共機動態。空軍提供

空軍今晚先後發布兩次共機動態，合計共機今日有9架侵擾西南空域，第1次發布有5架，包括1架運-8電偵機，4架殲-16機；第2次發布有4架，都是殲-16機，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。

根據國防部統計，去年共機擾台已逾約960架次。

根據統計，共機去年11月侵擾西南防空識別區達159架次，是歷來數量第2多的月份；去年10月則是共機擾台次數最多的月份，高達196架次，10月1日到4日，4天就派出149架。