今有9架共機侵擾西南空域 21:152022/01/10 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機侵擾我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍發布共機動態。空軍提供 空軍今晚先後發布兩次共機動態，合計共機今日有9架侵擾西南空域，第1次發布有5架，包括1架運-8電偵機，4架殲-16機；第2次發布有4架，都是殲-16機，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。 根據國防部統計，去年共機擾台已逾約960架次。 根據統計，共機去年11月侵擾西南防空識別區達159架次，是歷來數量第2多的月份；去年10月則是共機擾台次數最多的月份，高達196架次，10月1日到4日，4天就派出149架。 今有2架共機侵擾西南空域 今有3架共機侵擾西南空域 #侵擾 #架次 #共機 #西南空域 #空軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今夜又有2架共機侵擾西南空域 23:322022/01/04 政治 今5架共機侵擾西南空域 有慢速機也有戰機 22:342022/01/04 政治 今4架次共機擾台 空軍廣播驅離 19:012022/01/07 政治 多次攔截殲-16 F-16V操演大象走路 04:102022/01/06 焦點要聞 韓國空軍F-35A戰機起落架故障 以機腹擦地迫降 19:372022/01/04 軍事 環團怒告美軍 痛批F-35「對一般人不利」 23:592022/01/06 軍事 以色列空軍直升機地中海演習墜毀 2死1傷 11:292022/01/04 國際 美轟炸機上公路 交通太繁忙 10:332022/01/08 軍事 空軍春節戰備 16架F-16V大象走路 1200萬新頭盔曝光 12:332022/01/05 政治 兩架共機夜間再擾台西南ADIZ 空軍兵力應對 23:242022/01/07 政治 影》拜登悲慘受困 隨行人員「土法煉鋼」急救援 17:582022/01/04 國際 政治熱門新聞 林昶佐罷免為何失敗？宅神竟點名這大咖：他是戰犯 - 政治 藍營3連敗後 朱立倫該辭黨主席嗎？徐巧芯說話了 - 政治 看到台中補選結果 彭文正驚：有人要倒大楣了 - 政治 2022台北市長6強爭霸？郭正亮預測：他不可能 - 政治 賴清德無敵了？港媒曝2024綠總統人選唯一變數竟是「她」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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