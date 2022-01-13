今有1架共機侵擾西南空域 防空飛彈追蹤監控 23:022022/01/13 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機侵擾我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8反潛機。空軍提供 根據空軍夜間所發布的共機動態，共機今日有1架運-8反潛機侵擾西南空域，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。 根據國防部統計，去年共機擾台已逾約960架次。 根據統計，共機去年11月侵擾西南防空識別區達159架次，是歷來數量第2多的月份；去年10月則是共機擾台次數最多的月份，高達196架次，10月1日到4日，4天就派出149架。 空軍F-16V失事墜海 郭正亮想到這件事 F-16V飛官失聯 漁民撿到疑似人骨 軍方查證中 #共機 #侵擾 #架次 #西南空域 #空軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 空中照曝光 墜海戰機曾監控共軍轟六 19:402022/01/11 政治 拜登專注內鬥爽到中俄 美軍下一代核武將「無可挽回」 18:062022/01/13 軍事 陽光暖男陳奕 想飛而加入空軍 04:102022/01/12 焦點要聞 空軍F-16V戰機失聯 蔡英文回應了 17:212022/01/11 政治 F-16V戰機驚傳失聯 空軍初步調查結果曝光 18:442022/01/11 政治 空巴產量復甦領先波音 04:102022/01/13 全球財經 搜尋失事F-16V戰機與飛官 軍方出動尋標器定位黑盒子 08:582022/01/13 社會 搜救F-16V飛官陳奕 照明彈整夜施放 搶黃金72小時 08:082022/01/12 社會 空軍F-16V戰機失聯 朱立倫號召全民一起為飛行員祈福 18:392022/01/11 政治 保證絕不放棄 國防部長邱國正搭直升機到失事點上空視察 14:252022/01/12 政治 台F-16V才上前線兩個月就墜海 美媒：時機太糟 11:402022/01/12 軍事 政治熱門新聞 影／國民黨連敗！朱立倫該下台嗎？ 洪秀柱反問一句 - 政治 林姿妙遭約談官邸突遭搜索 媒體人驚吐「8字」藏玄機 網全嚇呆 - 政治 論文門新進展？彭文正預測倫敦大學下重手 - 政治 沈富雄點名這大咖是藍營2024救星？媒體人曝原因 - 政治 與龐建國是舊識 蔡詩萍透露：大舅許信良曾為這事很不諒解 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。