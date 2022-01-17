今有3架共機侵擾西南空域 防空飛彈追蹤監控 21:162022/01/17 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機侵擾我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據空軍發布的共機動態，共機今日有3架侵擾西南空域，都是慢速機，包括1架運-8電偵機，1架運-8反潛機，1架運-8遠干機，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。 根據國防部統計，去年共機擾台已逾約960架次。 根據統計，共機去年11月侵擾西南防空識別區達159架次，是歷來數量第2多的月份；去年10月則是共機擾台次數最多的月份，高達196架次，10月1日到4日，4天就派出149架。 今有3架共機侵擾西南空域 今有2架共機侵擾西南空域 #共機 #侵擾 #架運 #架次 #西南空域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今有9架共機侵擾西南空域 21:152022/01/10 政治 今有11架次共機侵擾西南空域 防空飛彈追蹤監控 20:582022/01/14 政治 今有1架共機侵擾西南空域 防空飛彈追蹤監控 23:022022/01/13 政治 今有10架次共機擾台 防空飛彈追蹤監控 18:082022/01/15 政治 今4架次共機擾台 空軍廣播驅離 19:012022/01/07 政治 多次攔截殲-16 F-16V操演大象走路 04:102022/01/06 焦點要聞 空軍F-16V失事墜海 郭正亮想到這件事 21:502022/01/12 政治 空中照曝光 墜海戰機曾監控共軍轟六 19:402022/01/11 政治 速食業薯條大缺貨 04:102022/01/16 專題周報 空巴產量復甦領先波音 04:102022/01/13 全球財經 失事F16-V戰機曾發生「起落架未收意外」 今執行炸射任務墜海 19:062022/01/11 政治 政治熱門新聞 高端股價漲13倍林濁水竟這麼說 郭正亮聽不下去狠打臉 - 政治 倫敦大學曝「論文門」真相後 前大使驚吐實情 - 政治 蔡英文、蘇貞昌最新民調出爐 網看完竟喊這句 - 政治 最新民調顯示 盧秀燕連日受民進黨攻擊 中台灣滿意度卻逆勢成長 - 政治 選縣長若被綠營抹紅怎因應？ 許淑華霸氣11字回應 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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