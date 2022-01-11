空軍督察長柳惠千少將。（呂昭隆攝）

編號6650的F-16V戰機。（台北市攝影記者聯誼會會長提供）

據了解，今天墜海的F-16V戰機，曾在我西南防空識別區，監控共機轟六；不過，空軍今天已發布天安特檢，所有F-16型戰機停飛，暫時無法再進行監控共機侵擾，相關任務由幻象戰機與IDF戰機執行。此外，去年9月，這架戰機在機堡起飛前，機工長發現起落架有異常。

有關F-16V戰機失事，空軍督察長柳惠千少將在記者會表示，今天做的是對地炸射科目，是照準訓練，不是實彈，也沒帶掛彈，只用瞄的，前兩次航線操作都非常標準，在進行第3次航線，要做大角度動作，快速墜海。柳惠千少將表示，飛機墜海前，沒有做任何呼叫；至於墜海原因，包括天氣、人為與機械因素都有可能。

一架編號6650由陳奕上尉駕駛的F-16V戰機，下午在嘉義水溪靶場進行炸射任訓練時發生墜毀意外。有關這架戰機資料，柳惠千少將表示，這架F-16V是前年11月12日完成構改交機，交機後，飛了401小時；這架戰機總飛行時數為3645小時，上次周檢是去年12月28日，一切正常。