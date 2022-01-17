葉門胡塞武裝組織(Houthi movement)表示，他們以無人機對阿拉伯聯合大公國的幾處油罐車發動無人機襲擊，造成3人死亡、6人受傷。

CNBC報導，阿布達比警方在一份聲明中說，星期一下午在穆薩法港工業區(Mussafah)和首都阿布達比國際機場附近的一個建築工地，以及國家石油公司ADNOC的原油儲存區，同時發生3起油罐車先引燃後爆炸事件，消防單位正在努力滅火。

警方表示，已知造成3人死亡，6人受傷，死者是1名巴基斯坦人，和2名印度人。

「初步調查顯示，起火原因是有小型飛行物體撞向油罐車，很可能就是無人機。」

胡塞武裝組織隨後坦承犯行，該組織的宣傳部副部長納斯爾•丁•阿米爾（Nasr al-Din Amir）表示，這次行動是對阿聯介入葉門戰爭的警告，要是不退出，將會有更多襲擊。

目前油價還未受到影響，北海布倫特原油在爆炸後的幾個小時，交易價格約為每桶 85.89 美元，較前一天下跌約 0.2%。阿聯是世界第7大石油生產國，日產量略高於 400 萬桶。

葉門內戰從2014年開始，胡塞組織當年佔領首都沙那，之後舊政府在最大城亞丁立足。2015年起，沙烏地阿拉伯為首的阿拉伯聯盟選擇支持舊政府，提供軍隊與武裝，但是並沒有達成結束戰爭的目標。聯合國估計，到2021年底，葉門戰爭告成的死亡人數達到37萬7000人，是這個時代最嚴重的兵禍之一。