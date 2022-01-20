王力宏與李靚蕾的這一場戰爭無論哪一方贏，結果都是輸家！因為他們有三個孩子。孩子們將要承受這個苦果！日後，無論是王或是李都要付出巨大的心力來為孩子彌補曾受創傷的小心靈；目前是看不到的，因為孩子還很小，但當孩子長大成人以後，性格的缺陷就會一一浮現。

李靚蕾對王力宏由愛轉恨，婚姻破裂的拉鋸戰，我們像看連續劇一樣的看得津津有味，在這一場長達兩年多的新冠肺炎疫情籠罩下，替沉悶枯燥的生活增添許多趣味，社交圈子（僅限於手機）與朋友間的交流平增茶餘飯後的話題；每個人都像偵探一樣，興致勃勃地討論誰是誰非。

有人欣賞李靚蕾封為蕾神，有人罵她，說她太狠，最毒婦人心云云，有人替王力宏抱不平，說他又傻又蠢，有人討厭他，說影迷歌迷都被他的外型所欺騙了，原來他是這麼一個好色之徒兼小氣鬼、大壞蛋等等。李靚蕾的爆料無疑對王力宏來說，相當於核爆般巨大的殺傷力！王力宏完全沒有招架的能力！他完全不知道他的小嬌妻是一個非常有手段的大女人！

從這一個月劇情的發展來看，我認為王力宏只能投降，不能與李靚蕾過招。不是不能，是他沒有辦法！見他每一次的出招，都無形讓李靚蕾更上一層樓，而他自己則再多跌下幾層樓，甚至跌到貼地。

就拿最近的例子來說，王力宏自大陸返台灣，完成自我隔離21天後，帶著玩具和助理2人和保安1人試圖進屋不成功，公開嗆聲李靚蕾，原以為這下子，王力宏佔上風，結果李靚蕾之槌發出八點聲明，觀眾又轉回同情李靚蕾了！我相信每一個女人在夫妻關係這麼緊張的時候，見到丈夫帶著三個男人在門口要進屋，還要求關掉屋內錄影機，想當然耳，當然不會開門。與此同時孩子們還被嚇哭了！

天下99%的女子一旦選擇了愛情，她就會犧牲自己，奉獻給愛情，她的一切都是為了這個男人，這是女人的天性，而男人的天性呢？吃著嘴裡的，看著手裡的，心裡想著還沒到手的。曾經有一位男士告訴我「沒有結婚以前對她興趣勃勃，結婚以後降低三成，生了一個孩子以後，再降低三成，當她生了三個孩子以後對她就完全失去興趣！」這句話如果是事實，多麼殘酷，但為什麼還有夫妻白頭到老呢？那是男人的責任感。

而女人呢，女人願意為同一個男人生下三個孩子，說明她打算一輩子跟定這個男人！即如李靚蕾的千字長文裡表白「⋯甘心為你在家帶小孩，24小時無休，既是母親老師廚師還是傭人等的多重身分，還要容忍你的不忠⋯」。

是什麼打擊讓李靚蕾最後絕地反彈？見她使出的每一招，招招都擊中王力宏要害！看來她是寧為玉碎不為瓦全，但她絕對沒有想到，最後犧牲的是三個孩子的身心靈健康。

我認為王力宏是一個被寵壞的大男孩，尤其是進了娛樂圈，被許多的美女圍著寵著呵著，他還沒有成熟長大！像希臘神話的水仙花納西瑟斯（Narcissus），只看著自己的美貌，忽略了他的責任，我為那三個孩子感到悲傷。

（作者為香港鄉議局議員、香港珠海大學亞洲研究中心兼任研究員）

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