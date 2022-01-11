空軍嘉義基地一架F-16V單座戰機今下午在嘉義縣鰲鼓溼地水溪靶場失聯，目前相關單位已出動人力投入搜救中。（呂文正提供∕呂妍庭嘉義傳真）

隸屬嘉義基地的空軍四聯隊1架編號6650的F-16V戰機，今天(11日)下午雷達光點在嘉義縣東石鄉外海消失，蔡英文總統也指示國軍全力搜救。而這架編號「6650」的F-16V戰機在去年9月在起飛前執行檢查時，因人為疏失造成主起落架收起戰機輕損，不過空軍今天在記者會上回應，該次事故並未對戰機主結構造成損傷。

今天傳出失事意外、編號6650的F-16V戰機，於2021年9月23日在準備起飛前、完成360度地面檢查時，發現起落架燈號有異，於是由機工長登機檢查，但疑似忘了起落架安全插銷已拔除，進行開車時主起落架意外收上，造成機鼻輕損。

當時空軍表示，事件肇因經專案小組初步調查結果為工作不慎所致，已採取多項精進作為，持續加強本職學能及人員訓練，以防範類案再生。

這架編號6650的戰機在今天下午傳出失事墜落的消息後，有媒體在記者會上再度提起此事，並向空軍詢問。空軍方面指出，這架飛機之前在嘉義基地有發生起落架收放意外，那時候是因為人為疏失，修復後所有飛行、戰演訓和機務狀況都沒有問題，當時也僅對飛機外型造成輕損，對主結構和起落架並沒有太大損傷。

同時，空軍也說明，目前F-16BV Block20的防撞系統還沒安裝在飛機上，而防撞系統的功用， 最主要是在提醒飛行員，在不預期或疏忽飛到低高度的情況，才會提供警報。但這樣的對地科目，是在低空進行，即使防撞系統有作用都不會影響飛行員的操作和科目設定。