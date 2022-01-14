今有11架次共機侵擾西南空域 防空飛彈追蹤監控 20:582022/01/14 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今有11架次共機擾台（國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 共機今天總計有11架次進入我西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。 今有1架共機侵擾西南空域 防空飛彈追蹤監控 空軍F-16V失事墜海 郭正亮想到這件事 #11 #架次 #今有 #共機擾台 #共機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 空中照曝光 墜海戰機曾監控共軍轟六 19:402022/01/11 政治 中美、兩岸 今年擦槍走火機率不大 04:102022/01/12 焦點新聞 本土＋11例 境外移入57例 14:342022/01/14 生活 魚池11公墓搖身變千坪公園 民眾開心終美化大改造 13:382022/01/13 寶島 2022年九合一選舉期程 今日審定 11月26日投票 跨區參選7月25日前須遷戶籍 04:102022/01/14 焦點要聞 台灣虎航 拚今年掛牌上市 17:322022/01/13 財經 南投魚池11公墓 變身千坪公園 04:102022/01/14 地方新聞 中小企業放款 前11月衝逾7500億 18:352022/01/12 財經 醫看桃機傳染鏈點「這地方」最毒 籲做3事堵疫情 17:262022/01/12 生活 人民幣中間價升116點 創逾一個月新高 11:002022/01/13 財經 中選會通過 2022九合一選舉將於11月26日投票 18:362022/01/14 政治 政治熱門新聞 朱立倫只排第3！政黨最新「民調」出爐 - 政治 林姿妙完下個換「這家」？高金素梅警告：民進黨極盡手段 - 政治 林姿妙遭約談官邸突遭搜索 媒體人驚吐「8字」藏玄機 網全嚇呆 - 政治 論文門新進展？彭文正預測倫敦大學下重手 - 政治 綠營猛攻盧秀燕 羅智強吐7字吸1萬人狂按讚 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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