農曆春節即將到來，台中市警局長蔡蒼柏14日上廣播宣導「111年加強重要節日安全維護工作」，特別針對新冠肺炎持續升溫，提醒聽眾要進入警察單位洽公時，務必配合戴口罩、量體溫、酒精乾洗手等防疫措施，警方亦持續執行防範自主健康管理之民眾進入大型集會活動。

局長蔡蒼柏指出，「111年加強重要節日安全維護工作」，自1月24日22時起至2月7日24時止，為期15日，以「治安平穩、交通順暢及民眾安心」為工作主軸，為讓民眾在安全無虞、交通順暢的環境下度過春節假期，警方必將士用命、堅守崗位、克盡職責，建構「平安、幸福、快樂」的社會氛圍。

蔡蒼柏特別呼籲，時值寒假期間青年學子切勿有無照駕駛、騎乘機車未戴安全帽、闖紅燈等違規，提醒家長關心子女假期外出的交通安全。春節期間有餐會飲酒，提醒勿酒駕，可選擇「代客駕駛」、「指定駕駛」等防範措施。強調警方規劃「掃除『醉犯』專案」，對於「酒駕零容忍」持續強力取締酒駕違規。

蔡蒼柏呼籲，春節前後交易熱絡，現金充裕，民眾如有提領鉅款需警方協助護鈔，可以直接向各地方派出所申請。另金融機構易為不法之徒覬覦，發生詐騙、搶奪或扒竊等犯罪，民眾如發現可疑人車，應立即報警處理。

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