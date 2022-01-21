我國養殖產量每年維持29萬公噸，年產值約400億元，水產品自給率已達100％以上，為引導養殖生產區朝向規模化發展，農委會漁業署將與各縣市政府、養殖團體及漁友共同合作，興建海水供水設施，提供良好的水源並引導養殖物種品質提升。

漁業署說明，為提供漁民穩定養殖用水，將提高養殖供水受益範圍，進一步規劃「排水、取水」基礎建設投入養殖區在取水方面，已完成宜蘭縣「大塭、常興、壯圍」等3處養殖區、新竹縣「竹北」養殖區、雲林縣「下崙」養殖區、屏東縣「塭豐」與「北勢寮」養殖區之海水供水系統，以上4縣市設置之海水系統供應7處養殖區，其供水面積達1197公頃。

漁業署進一步說明，為因應各養殖區之海水供應需求，已規劃在雲林縣下崙供水系統擴大延伸至「青蚶」養殖區；另在嘉義縣新設一套海水系統供應「義竹」養殖生產區；以及在屏東縣增設統籌海水系統供應「下埔頭、大庄及東海」3處養殖區，預計完工後供水面積可增加至1830公頃。

漁業署表示，其中屏東縣「下埔頭、大庄及東海等3處養殖區海水供水系統」第1期工程已在施作中，另雲林縣「下崙延伸至青蚶養殖區海水供水系統」將於111年完成發包，預計114年可完工，屆時海水供水面積達2418公頃，成長2倍以上，有效穩定養殖水源、水質，更減少淡水使用量5200萬立方公尺，達節水效益，該署持續辦理養殖區海水供水設施興設、排水治理，以整合魚塭生產量能及改善養殖經營環境，並促進我國養殖產業永續經營。