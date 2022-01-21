歲末年終，依照習俗農曆年前除舊佈新，勞工朋友除要完成例行工作之外，還需要加強清潔、整理整頓工作環境，製造業工廠機器需要停機進行檢點、維護、保養等作業，營建工程也需做好臨時構造物牢固及物料定位等；過年假期，因應大量商品預訂、春節聚餐或佳節旅遊等活動，零售、運輸、住宿及餐飲等行業特別忙碌；過年後，勞工挾帶歡樂氣氛返回工作崗位，恐有操作技能生疏及工作環境重新適應問題，如何掌握職業災害態樣，避免因為過年前後繁忙引發職業災害，是值得重視的議題。

勞動部勞動及職業安全衛生研究所依近三年年勞工保險職業傷害現金給付資料，給付人次前五大行業依次為製造業、批發及零售業、營建工程業、住宿及餐飲業、運輸及倉儲業，進一步分析全產業職業傷害前五大類型分別為交通事故(46.8%)、被夾、被捲(11.4%)、被刺、割、擦傷(10.1%)、跌倒(9.3%)、墜落、滾落(6.9%)，製造業職業傷害有相同趨勢，批發及零售業、營建工程業與運輸及倉儲業職業傷害類型相同，惟排序略有不同，住宿及餐飲業要特別注意高低溫傷害。此外，無論事業單位規模在30人以上或以下，皆可參考表1規劃職業傷害預防重點。

有關春節前及開工後重大職災事故，勞安所統計近3年春節前、中、後2週內重大職災案例。事故發生前五大行業依次為營造業、製造業、運輸及倉儲業、批發及零售業、藝術、育樂及休閒服務業，前五大災害類型分別為墜落、滾落、被夾、被捲、物體倒塌、崩塌、物體飛落、感電，如2020年1月過年前，製造業工程師停機檢修機台時，疑似被外籍移工開啟電源，啟動機台被夾死事故；2020年1月過年前，勞工從事農業倉庫施工在屋頂作業，不慎發生墜落致死事故；2019年1月過年前，批發及零售業勞工在倉庫粽葉捆包堆置區，發生物體倒塌意外致死事故等，顯然在歡樂期間前後，都不可輕忽工作場所的安全注意事項。

勞動部除已於1月7日啟動「111年春安期間加強勞動檢查實施計畫」外，勞安所溫馨提醒事業單位、勞工朋友，年節歡樂氣氛容易使人鬆懈。為了迎接新的一年，在春節前、後及休假期間，營建施工、機械設備操作、工作場所整理整頓及機具設備檢點保養等，都要確保工具、設備、機械和物料等，於安全妥當的狀態中，務必遵守作業標準程序，並落實自主安全防護檢查；批發零售業、運輸倉儲業及住宿及餐飲業等勞工，也必須注意交通安全、廚房機具操作安全及用電安全等；假期即將結束時，勞工朋友也要收拾放假情緒，做好上工的準備，事業單位更應積極實施安全管理，避免事故的發生。