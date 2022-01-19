台灣去年5月遭遇新冠肺炎本土疫情爆發，據北市主計處統計，去年1月至11月，確定病例達5085人，男女占比相當，占法定傳染病總人數的6成4；疫苗第一劑接種率達74.6％，其中以12歲至17歲接種率86.6％最高，第二劑接種率達58.1％，則以65歲至74歲接種率75.8％最高。

主計處今發布市政統計周報，據北市衛生局統計，去年1月至11月，北市法定傳染病確定病例計7941人，較去年同期增加4596人、37.4％，主因為新冠疫情爆發所致，確定病例達5085人、占64％，較去年同期增加32倍，其中男性2495人、占49.1％，女性2590人、占50.9％。

另外，同期每十萬法定傳染病確定病例309.3人，較上年同期增加181.9人，增加42.8％，其中每十萬人新冠肺炎確定病例198.1人，較上年同期增加33倍。

主計處指出，為降低新冠肺炎傳染及蔓延，北市政府落實「圍堵」、「控制」、「減緩」及「維持」防疫四部曲政策，並推動疫苗施打，建立群體保護力，截至去年11月底台北市新冠肺炎疫苗第一劑接種率達74.6％，其中以12歲至17歲接種率86.6％最高，第二劑接種率達58.1％，以65歲至74歲接種率75.8％最高。