新北確診＋1 男住板橋遭北市房仲傳染 Ct值曝曾到家樂福、全聯 14:452022/01/25 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市今新增1例，新北市衛生局表示，個案為家住板橋50多歲男子，是北市房仲的客戶。圖為環保局人員也在校園內外進行清消。（資料照，張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台今新增13例，其中新北市今新增1例，新北市衛生局表示，個案為家住板橋50多歲男子，是北市房仲的客戶，23日遭匡列接觸者隔離，採檢PCR陽性、Ct值19.4，收治專責病房隔離治療。 新北市衛生局公布個案足跡。(新北市衛生局提供) 衛生局表示，個案職場位在北市，目前匡列居住新北接觸者共40人、1人居家隔離，均已安排採檢，活動足跡也通知進行清消，感染源需進一步疫調釐清。 移工快篩 桃市府發4萬4000劑試劑 保護力不輸莫德納 北市春節第三劑今開搶 限量2.1萬劑 #新冠肺炎 #台灣 #足跡 #房仲 #客戶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園公布14處新足跡 蘆竹郵局、漢堡王和「鮭魚之亂」壽司郎上榜 10:512022/01/25 生活 新北iCare健康雲 在家也能問診 04:102022/01/25 地方新聞 普華商務法律事務所合夥律師許永欽：帳密外洩 投資人留意過失責任 04:102022/01/25 財經要聞 新光銀發財水 福虎生豐 04:102022/01/25 全球財經 谷歌侵犯用戶隱私 面臨美國數州司法起訴 06:312022/01/25 財經 暖過春節 侯陪寄養童樂挑新衣 04:102022/01/25 地方新聞 星展在台子行成立10周年 資產成長2.3倍 10:062022/01/25 財經 北市初四至初六加開BNT疫苗施打 開放半小時破萬人預約 10:092022/01/25 生活 土城警集結民間做愛心 贈7戶弱勢家庭生活物資 13:292022/01/25 社會 周氏蝦捲有確診足跡！備註「只有兩位台南人」網歪樓：想表達啥 12:012022/01/25 生活 直播》今增13例本土確診 台南淪陷！2人染疫 13:512022/01/25 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。