全台今新增13例，其中新北市今新增1例，新北市衛生局表示，個案為家住板橋50多歲男子，是北市房仲的客戶，23日遭匡列接觸者隔離，採檢PCR陽性、Ct值19.4，收治專責病房隔離治療。

新北市衛生局公布個案足跡。(新北市衛生局提供)

衛生局表示，個案職場位在北市，目前匡列居住新北接觸者共40人、1人居家隔離，均已安排採檢，活動足跡也通知進行清消，感染源需進一步疫調釐清。