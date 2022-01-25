中央流行疫情指揮中心25日公布國內新增38例COVID-19確定病例，分別為13例本土個案及25例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為4例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為8例男性、17例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自加拿大（5例）、美國、泰國及印度（各3例）、日本（2例）、奈及利亞、瑞典及中國（各1例）移入；另6例調查中。入境日介於今（2022）年1月11日至1月24日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5501288例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含5482563例排除），其中18411例確診，分別為3429例境外移入，14928例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增3例空號病例（案18216-18218，再次採檢為陰性，改判排除），累計122例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。