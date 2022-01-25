【LIVE直播】風險未降！遠雄自貿港區二採結果 陳時中最新說明。（中時新聞網）

聯邦銀行與西堤餐廳群聚關聯圖。（圖／指揮中心堤供）

中央流行疫情指揮中心今增38例確定病例，分別為13例本土個案及25例境外移入；另確診個案中無新增死亡。，今增的13例本土，其中新北增1例、台南增2例、高雄增4例、桃園增6例，包括高雄港、礁溪長榮酒店、房仲案、居服員都有延伸個案，另桃園亦新增3例感染源待釐清個案，為一對幼兒園姐妹和就醫確診男。

今新增的本土個案，為4男、9女，介於未滿5歲至70多歲。其中，新北新增個案為房仲客戶；桃園個案為礁溪長榮鳳凰酒店員工的朋友、居服員乾妹同事及同事家人、華盛頓幼兒園媽媽、不明感染源的幼兒園姐妹和就醫確診退休男；高雄港相關則新增4例，其中1例為台南個案；另台南亦新增1例照顧境外移入孫而染疫的阿嬤。

陳時中表示，今日新增案例較少，是因為昨日針對園區外圍的人員進行採檢，來的人不是全部來，所以呼籲還沒來的要儘快來採檢，昨日採檢2619人，沒有人確診。園區其他區域看起來較好。桃園在其他移工容易出入的區域都設置採檢站，還沒有檢出，不能掉以輕心。

高雄港方面，今日新增4案，其中1人列台南案例。陳時中表示，4人為相關個案的家人或接觸者。另一開始的小孩案18155，前往診所就診時檢出3名弱陽性個案，原檢體送到昆陽為陰性，後來檢驗陰性，因此將其從群聚案去除。

高雄港群聚今再增4確診，關聯圖曝光。（圖／指揮中心提供）

桃園則新增6例，為華盛頓幼兒園的家長，隔離後陰轉陽，另2人為姐妹，還沒找到關聯性，是需要高度注意的案例。另1人在龍潭，為退休的50多歲人員，尚未找到關聯性，不過活動遍及新竹縣、桃園、台北，會由地方政府公布足跡。另有2例是從居服員乾妹延伸個案，都是隔離期滿的時候檢出陽性，對社區影響較小。

桃園機場群聚關聯圖，居服員的職場接觸者及其家人再增2人確診。（圖／指揮中心提供）

宜蘭礁溪長榮酒店的個案，原本職場中有5人確診，陳時中表示，昨再檢出1人，是員工（案18495）的朋友，有接觸史。另台北圓山飯店案中，確診房仲（案18375）的其中1名友人（案18397）也染疫，房仲的客戶（案18518）曾去看房也染疫。

宜蘭礁溪長榮酒店個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

確診房仲（案18375）的關聯圖。（圖／指揮中心提供）

此外，另有1名孫子從國外入境確診，照顧的阿嬤也接續染疫。今日新增的13個案例裡面，有4人是檢疫期間檢出，對社區影響較小。

而今日新增境外移入個案為8例男性、17例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自加拿大(5例)、美國、泰國及印度(各3例)、日本(2例)、奈及利亞、瑞典及中國(各1例)移入；另6例調查中。入境日介於今(2022)年1月11日至1月24日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,501,288例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,482,563例排除)，其中18,411例確診，分別為3,429例境外移入，14,928例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增3例空號病例(案18216-18218，再次採檢為陰性，改判排除)，累計122例移除為空號。

2020年起累計851例死亡，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。