共軍軍機今天共計10架次進入我西南防空識別區，其中8架為殲-16戰機。空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。

今有11架次共機侵擾西南空域 防空飛彈追蹤監控
今有1架共機侵擾西南空域 防空飛彈追蹤監控
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