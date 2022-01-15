今有10架次共機擾台 防空飛彈追蹤監控 18:082022/01/15 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今有10架次共機擾台（國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 共軍軍機今天共計10架次進入我西南防空識別區，其中8架為殲-16戰機。空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。 今有11架次共機侵擾西南空域 防空飛彈追蹤監控 今有1架共機侵擾西南空域 防空飛彈追蹤監控 #10 #架次 #今有 #共機擾台 #共軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸增104例本土確診 Omicron已入侵4省5地 13:122022/01/15 兩岸 陸昨新增本土確診104例 多地出現家庭群聚 14:012022/01/15 兩岸 苗栗縣大漢之音開台20周年 舉辦10大藝術家聯展 18:002022/01/14 寶島 北韓又搗彈 10天內第三次試射 04:102022/01/15 國際大事 欠109萬ETC費 遊覽車業者遭扣車 04:102022/01/15 地方新聞 A-10攻擊機的生涯規畫 退役就改行當滅火飛機 23:372022/01/13 軍事 ETC欠費第一名 遊覽車業者積欠109萬 車輛被查扣後才願分期繳清 12:592022/01/14 社會 男花6000買女高中生5裸照 3000裸聊10分鐘遭判刑 10:212022/01/14 社會 患難見真情！怕身分曝光拒檢撞5車 他棄女友跑10m就被逮畫面曝 13:002022/01/15 社會 珊瑚與藻類調查 海保署調查：部分地區仍失能 17:162022/01/13 生活 1922平台今10點重啟！第三劑預約漏台北 5QA一次看 09:012022/01/15 生活 政治熱門新聞 林姿妙有多強？遭酸「不會看公文」卻稱霸宜蘭 民調高到嚇壞綠營 - 政治 林靜儀當選後現出原形？郭正亮語出驚人預言她2年後結局 - 政治 綠營猛攻盧秀燕 羅智強吐7字吸1萬人狂按讚 - 政治 林姿妙事件後下一個會是誰？郭正亮吐一句 - 政治 下個是顏家、張家？林姿妙遭約談後高金素梅這樣說 網驚4字 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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