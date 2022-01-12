空軍嘉義基地編號6650的F-16V戰機，昨(11日)下午在嘉義縣東石外海的水溪靶場進行對地炸射訓練時，墜海失事，軍方持續全力搜救飛行員陳奕上尉。前民進黨立委郭正亮分析，這次失事可能是因為訓練因素，同時他也認為，空軍最近承受的壓力很大，不知道是否頻繁升空攔截共機會造成飛行員過度疲勞。

針對11日的戰機失事意外，郭正亮今天(12日)在《國民大會》中表示，一般來講就是人為或機械因素，但今天這個沒有機械因素。郭正亮懷疑，有兩個人為因素，個是有沒有過勞問題，另一個就是訓練因素，沒有掌握好，因為完全沒有彈射的動作，就是低空炸射時空間迷向，就摔進海裡面。

對於台灣近年戰機事故頻傳，郭正亮坦言，空軍最近承壓很大，「像那個兩個飛機擦撞墜海的，很少聽過」，有些人解釋說，飛行員不夠，因為嘉義一直到屏東，飛行員一直要升空警戒西南海域，是不是任務多，造成過度疲累？這是累積性的，不知道他是不是也負責這些任務？

此外，國搜中心表示，今天上午10時55分接獲通報，指國防部UH-60M直升機在上午10時48分發現疑似飛機的殘骸及輪胎，上午11時19分再度獲報，經現場確認，尋獲飛機本體殘骸，但並未發現飛行員。

國搜中心指出，截至12日7時為止國防部出動搜救直升機5架次及定翼機3架次；空勤總隊出動搜救直升機2架次；海巡署出動1艦2艇18車40人；嘉義縣出動消防局5車8人；嘉義市消防局出動2車4人；雲林縣消防局出動3車4人；嘉義縣警察局出動4車10人，總計66人參與救援失事F-16行動。