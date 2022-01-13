F-16V飛官失聯 漁民撿到疑似人骨 軍方查證中 10:552022/01/13 中時 呂妍庭 、 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 搜救F-16V飛官 漁民撿到疑似人骨「無附著物」，軍方存疑。(鄭姓漁民提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍嘉義基地編號6650的F-16V戰機，11日下午在嘉義縣東石外海的水溪靶場進行對地炸射訓練時，墜海失事，目前已打撈到不少戰機殘骸，但飛行員陳奕仍下落不明，昨天在北堤防外側土堤撿拾到戰機殘骸的東石鄭姓鄉民今天一早又發現疑似人的骨頭，立即通報軍方，但因該骨頭上方並無附著肉等，是否為飛行員陳奕，軍方抱持懷疑態度，目前正在確認中。 搜救F-16V飛官 漁民撿到疑似人骨「無附著物」，軍方存疑。(鄭姓漁民提供) F-16V飛行員陳奕仍下落不明 家屬抵現場關切不發一語 立委接獲爆料 前海軍顧問郭璽 插手潛艦國造 #空軍 #F-16V戰機 #戰機失事 #人骨 #搜救飛行員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 空軍F-16V戰機墜毀飛官失聯 PTT鄉民集氣：希望人沒事 17:252022/01/11 政治 蘇澳發現疑似未爆彈 軍方移置 10:402022/01/12 社會 搜尋失事F-16V戰機與飛官 軍方出動尋標器定位黑盒子 08:582022/01/13 社會 酒吧員工驚傳確診 女星入住防疫旅館隔離中 00:332022/01/13 娛樂 換裝後首度失事 飛行員陳奕仍未尋獲 F-16V嘉義墜海 徹夜搜救 04:102022/01/12 焦點要聞 新聞透視》郭璽為何知悉潛艦國造機密 軍方應說明 04:102022/01/13 焦點要聞 保證絕不放棄 國防部長邱國正搭直升機到失事點上空視察 14:252022/01/12 政治 挪威軍方要服役男女在退伍後歸還軍用內衣 18:312022/01/12 軍事 尋獲F-16V戰機本體殘骸 國搜中心：未發現飛行員 16:022022/01/12 社會 F-16V詭異飛行姿態被軍事迷拍下 戰機失事前照片成關鍵 17:182022/01/11 政治 台F-16V才上前線兩個月就墜海 美媒：時機太糟 11:402022/01/12 軍事 社會熱門新聞 台中柔道童被活活摔死 母向教練及小四學長等求償1800萬 - 社會 人妻與雇主停車溜進後座 夫目睹怒砸車窗 抓姦失敗慘挨告 - 社會 王力宏與李靚蕾正面交鋒 法官判決卻惹哭網友 - 社會 漁民撈獲F-16V彈射傘裝置 墜機點曾現2米大洞疑插入泥灘 - 社會 愛情摩天輪成真！高雄小情侶空中上演活春宮 忘情啪啪啪全被拍 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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