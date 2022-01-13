空軍嘉義基地編號6650的F-16V戰機，11日下午在嘉義縣東石外海的水溪靶場進行對地炸射訓練時，墜海失事，目前已打撈到不少戰機殘骸，但飛行員陳奕仍下落不明，昨天在北堤防外側土堤撿拾到戰機殘骸的東石鄭姓鄉民今天一早又發現疑似人的骨頭，立即通報軍方，但因該骨頭上方並無附著肉等，是否為飛行員陳奕，軍方抱持懷疑態度，目前正在確認中。

搜救F-16V飛官 漁民撿到疑似人骨「無附著物」，軍方存疑。(鄭姓漁民提供)