美國空軍A-10「疣豬」(Warthog)攻擊機是個不可思議的奇蹟，雖然屢屢排上汰除時間表，但是卻一直成功延役。這是因為美國國會很喜歡它，總是為它編列維護與升級預算。其實喜歡A-10的還不止美國國會，曾經有空中消防公司看中了A-10的性能，打算在A-10退出空軍序列後趕緊收購，將其改裝成為消防滅火飛機。

航空極客俱樂部(The Aviation Geek Club)報導，由費查德公司(Fairchild Aircraft)設計的 A-10「霹靂2式」，是1970年代美國空軍為了有效打擊前蘇聯龐大的裝甲集團群，所設計的近距離反戰車打擊飛機，但是隨著時局的發展，蘇聯走向解體，原本擔心的「裝甲洪流」也就不再是夢魘，此時美國空軍突然對A-10這種飛行緩慢，性能帶有笨拙的A-10就突然看不順眼了，早在1994年，美國空軍就提出以F-16替換A-10的想法，結果完全失敗，速度過快的F-16完全無法精準的打擊地面上的戰車。

然而這只是美國空軍第1次提出汰換A-10的計畫，到了1999年再次提出汰除A-10的時間表，結果隔年遇到911事件，反恐戰爭開打，A-10再次活躍於伊拉克與阿富汗。到了2014年，美國空軍第3度宣布將A-10給退役，態度比以前更為堅決，有一個單位立即提出收購A-10的意願。

當年(2014年)的9月10日，一個名為美國消防航空隊 (USAFAC) 的組織，向科羅拉多州議會提出申請。他們建議州消防隊購買空軍退役的 A-10，然後加裝滅火系統，包括水箱，阻燃彈，成為空中消防機。

美國消防航空隊所設想的消防型A-10，機腹加裝大型吊艙，安裝大量的阻燃劑。(圖/theaviationgeekclub)

這項計畫的發起人是USAFAC的庄席克里斯 歐爾森(Chris Olson)，他認為A-10的性能，包括出色的機動性、速度、初始攻擊能力和飛行員安全性，非常適合消滅森林大火。

他補充說，「A-10 空中消防機」 有性能極佳的引擎，不易被煙霧所傷害，可以在大火環境中飛得很低，而且具有執行夜間任務的能力，它的感測器可以看透煙霧，以最精確的導引投放阻燃劑，甚至酬載量大，可以裝載 2,000 加侖的阻燃劑罐。

雖然USAFAC已經把A-10的事業第2春給準備好了，但是事情又有變化，美國國會在當年堅定的保留A-10機隊，其中包括已故的重量級參議員約翰馬侃(John McCain)，理由是A-10是地面部隊的守護神，而且相比其他更昂貴的戰機，它的維護費用根本不值一提。

最終，美國空軍被逼迫著保留A-10機隊，並進行了重要的升級，包括更換機翼和更好的航空電子設備，因此若想看到A-10變成滅火飛機，可能還要再等等。